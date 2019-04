Michel: "No pienso dimitir"

El entrenador del Málaga CF, Michel González, se ha visto muy confiado desde el inicio de la rueda de prensa tras el partido que enfrentaba en Vitoria a Alavés y Málaga, en el que era una final para ambos y el Málaga no ha competido como para llevarse el partido. Ya en la primera pregunta le preguntaban sobre su futuro, sobre si se plantea la dimisión. Michel, pese a que es el peor entrenador en la historia del Málaga CF (lo dicen las estadísticas), lo tiene claro: "No pienso dimitir. No estoy aquí para dimitir. A mí no me compete".

La segunda pregunta va relacionada con la primera, en la que se le pregunta por la culpa que él tiene de que el equipo solo lleve once puntos, a lo que el madrileño responde: "Seguramente mucha responsabilidad".

La siguiente pregunta ya trata sobre el partido. Michel es cuestionado sobre como ha visto el partido y como lo definiría. El técnico expresa que en la primera parte "podrían haber definido de otra manera", y ya en la segunda parte se ha visto "una historia interminable", algo que, dicho por el entrenador, "se lleva alargando todo el año". Posteriormente, le preguntan por el ánimo del equipo. Michel contesta lo siguiente: "Estamos recibiendo muchos reveses a lo largo del año". Después, le preguntan si él aun cree en la salvación. El entrenador malaguista responde con un rotundo: "Sí. Yo si".

La siguiente pregunta que le realizan a Michel es sobre que solución tiene el técnico para salir de esta mala racha, y si se ha dado cuenta de la situación del equipo. Michel responde: "Yo no veo bien la situación. Me doy cuenta desde que me preguntáis por mi dimisión. Si no lo he hecho este verano no lo voy a hacer ahora", aclara el madrileño, el cual deja bastante claro que no piensa dimitir, pese a que al equipo no se le haya visto nada de fútbol en las 17 jornadas que van de liga. Con la continuación de la rueda de prensa, Michel comenta: "Tirar la toalla no sería justo".

Tras preguntarle por una posible destitución, el técnico, medio sonriente, pese a que hay poco de lo que reírse en estos momentos, responde: "Ahí tenéis al director deportivo. Preguntadle a él".

Le preguntan sobre los posibles fichajes, si con ellos se puede retocar el equipo. Michel expresa: "Desde el inicio de la temporada, incluyendo pretemporada, hemos visto que tenemos una plantilla amplia pero con carencias. Aun así, siempre es el culpable de la situación el entrenador. Y lo tengo que asumir".

Michel finaliza la rueda de prensa dando un comunicado tajante, en el que dice: "Si el retoque más importante fuese el cese del entrenador y que ayudara a salvar al Málaga, yo me marchaba. Por encima de todo soy trabajador y honesto".

Con estas palabras, que no solo hay que decirlas, sino también cumplirlas, Michel finaliza su rueda de prensa.