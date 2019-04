Iniesta: "No pienso en si habrá un jugador que me jubile"

El FC Barcelona ganó cómodamente al Celta de Vigo por 5-0 y cerró rápidamente la eliminatoria para mirar ya hacia los cuartos de final de la Copa del Rey. En un partido dónde seguramente los más destacados fueron Jordi Alba y Leo Messi, Iniesta no desentonó nada y también jugó un partido bastante convincente.

El capitán del conjunto azulgrana se mostró contento y satisfecho por la clasificación, sobre todo por la gran primera parte del equipo, dónde los azulgranas sentenciaron la eliminatoria.

Hasta este partido en el Camp Nou, dónde jugaron la mayoría de habituales, Valverde había utilizado la copa para dar descanso a los titulares y dar una oportunidad a los que no tienen tantos minutos. "Hay una plantilla de más de 20 jugadores y decide el entrenador. Hay partidos para todos. Lo importante es que todo el mundo esté enchufado", dijo Iniesta.

En cuanto si Iniesta prefería al Madrid, dijo lo siguiente: "No creo que la palabra sea apetecer. Todos los rivales se merezcan un respeto. A veces un rival menor te puede complicar".

Coutinho no viene para sustituirlo

El fichaje estrella de este mercado invernal ha sido, sin lugar a dudas, el de Coutinho por el FC Barcelona. Siendo una incógnita saber dónde le colocará Ernesto Valverde, seguramente dónde más cómodo se siente el futbolista brasileño es en la banda izquierda o jugando de interior, en la posición de Iniesta. Sin embargo, el capitán del conjunto culé le recibe con los brazos abiertos y positivamente. “Soy un jugador de club y siempre he dicho que tienen que estar los mejores. Él es uno de los mejores, talento innato, viene a un club para seguir creciendo. A mis 33 años, no pienso en si habrá uno que me jubile o me eche. Esa no es la cuestión. Viene a sumar y ojalá cumplamos los objetivos juntos", comentó. "A mí no me afecta que llegue Coutinho. Es uno más, es un compañero. Lo que es bueno para el club es bueno para todos. El entrenador decidirá quién juega. Me siento bien, contento. Estoy participando. Él ha venido a sumar y no habrá nada extraño entre compañeros", añadió Iniesta.

También fue preguntado por el quizás controvertido precio que ha costado el crack brasileño, a lo cual le quitó importancia valorando sus capacidades y calidad."Coutinho es uno de los mejores que hay en su posición. Tiene un perfil de lo que gusta aquí. De un jugador rápido, hábil, que va bien con las dos piernas. Tiene un entorno muy bueno para crecer. El precio lo marca el mercado. Pero lo importante es que es un jugador nuestro", dijo.