Iñaki Williams renueva con el Athletic

Williams se ha convertido en el futbolista del Athletic con el contrato más largo y con la cláusula de rescisión más alta, pasando de los 80 millones de euros a 108. El atacante tenía contrato tres temporadas más y era una de las prioridades de renovación en la junta directiva del club bilbaíno por su peso en el equipo. “Estoy feliz y me siento reconocido, tenía hasta 2021 y me sorprendió que me llamasen para renovar, pero ser del Athletic me tira mucho. Me siento un privilegiado”, reconoció el delantero rojiblanco que piensa que la apuesta es fuerte y con la misma responsabilidad para el club y para él, aunque descartó que su reciente renovación le vaya a relajar. “Soy ambicioso y siempre quiero superarme. Quiero hacer historia en el fútbol y no hay mejor sitio para eso que el Athletic. Que la gente sepa que quiero seguir aprendiendo y un buen contrato no me va a cambiar.”

El jugador de 23 años lleva en las filas del Athletic desde el año 2012, donde en su primera temporada como Juvenil División de Honor, marcó 35 goles entre todas las competiciones, y antes de dar el salto al primer equipo en la temporada 2014-2015 pasó por los dos filiares del club, el Basconia y Bilbao Athletic. Es por ello que Williams ha mandado un mensaje a los jugadores filiares del club: “Me gustaría que la gente que viene por detrás me tome como ejemplo porque el Athletic es único y está por encima de todo”, dijo.

Uno de los sueños del joven futbolista es jugar en el primer equipo junto a su hermano Nicholas, que juega aún en el Cadete. “Me encantaría jugar con él. Sería increíble compartir vestuario con mi hermano pequeño. Él ha tenido la suerte de no sufrir tanto al margen del fútbol y lo primero que le digo es que tiene que estudiar y esforzarse mucho", comentó.

“Estoy encantado y feliz de haber conseguido este pedazo de contrato, de seguir viniendo a Lezama todos los días y seguir jugando para el Athletic. Estoy muy agradecido y ahora tengo que demostrar lo que valgo cada día. Hasta 2025 hay Iñaki para rato", finalizó.

La pantera de San Mamés llegaba a su renovación tras cumplir sus 100 partidos en Liga con el Athletic, en una temporada en la que ya lleva seis goles en 29 partidos, siendo uno de los hombres más destacados de la temporada.

Iñaki ha mostrado su felicidad en redes sociales, compartiendo un mensaje con sus seguidores: “Hoy es un día muy feliz para mí porque he renovado mi compromiso con este escudo por 8 años más. Siempre he dicho que estoy donde quiero estar. Aquí he crecido como jugador, pero sobre todo como persona, y digo como persona porque los que pertenecemos a este club sabemos que si hay una palabra que lo define es FAMILIA, y ya sabéis que para mí la familia es lo primero”, destacó.

Williams quiso dejar huella de su total compromiso añadiendo que “de vuestra mano seguiré riendo y llorando, trabajando como el que más y dejando todo por esta camiseta en cada partido y en cada entrenamiento. Gracias al club, a todos sus empleados, cuerpo técnico, a la mejor AFICIÓN del mundo y a mis compañeros y amigos, que me hacen sentir el futbolista más afortunado del mundo por tenerlos a mi lado. GRACIAS a todos por estar ahí".

Iñaki Williams se suma a las renovaciones de Lekue y Herrerín, ya que los dos acababan en 2019, y ha extendido por un año el contrato de Etxeita, que sí finalizaba el próximo mes de junio.