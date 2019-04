Previa Córdoba CF - Albacete Balompié: duelo de rachas opuestas

Difícil visita del Albacete a tierras cordobesas para a medirse a uno de los colistas de la categoría, y que a pesar de la posición que ocupa en su feudo suele mostrarse como un equipo muy complicado. Tras la victoria frente al Granada la pasada semana el equipo de Enrique Martín se distanció a siete puntos respecto a la zona de descenso, y por lo tanto en caso de una victoria en El Arcángel, el equipo manchego podría empezar a mirar objetivos más ambiciosos. El Córdoba buscará sumar sus primeros puntos en 2018 e intentar acercarse a la zona de salvación.

Convocatoria manchega sin sorpresas

El equipo albaceteño ya ha viajado a Córdoba, y lo ha hecho con 19 futbolistas: Tomeu Nadal, Rubén Miño, Álvaro Arroyo, Chus Herrero, Carlos Delgado, Esteban Saveljich, Gaffoor, David Morillas, Nili Perdomo, Mariano Bittolo, Rafa Gálvez, Jon Erice, César de la Hoz, Dani Rodríguez, Néstor Susaeta, Jeremie Bela, Acuña, Roman Zozulia y Aridane. Destacan las ausencias de Quim Araujo, Héctor Hernández y Adri Gómez, que todo hace indicar que saldrán del club antes de que se acabe el mercado invernal. Otro que no ha entrado en la convocatoria ha sido Pelayo que aún sigue recuperándose de la lesión que lo tiene apartado de los terrenos de juego desde el pasado mes de Octubre.

El equipo dirigido por Martín acumula una racha muy positiva, ya que desde que llegará el técnico de Campanas, el Albacete sólo ha perdido tres partidos de quince ( 1-0 vs Osasuna, 2-0 vs Cádiz y 1-2 vs Tenerife).

Con la vuelta de Zozulia a la convocatoria tras cumplir sanción ante el Granada, la lógica dice que el ucraniano formará en punta con el jugador francés Jeremie Bela.

Así pues el once que alineará Enrique Martín todo hace indicar que será el formado por Tomeu Nadal en portería, Álvaro Arroyo, Gaffoor, Esteban Saveljich, Chus Herrero, Mariano Bittolo en defensa, Jon Erice, Dani Rodríguez y Néstor Susaeta en el centro del campo y Jeremie Bela y Roman Zozulia en punta de ataque.

Un Córdoba muy necesitado

El equipo de Jorge Romero tiene la imperiosa necesidad de ganar ya que se encuentra a diez puntos de la salvación marcada por el Reus en 26 puntos. Los cordobeses llegan al choque tras dos derrotas consecutivas ante Sporting ( 3-2 ) y Cádiz ( 2-0 ). El último partido que disputó el equipo andaluz ante su afición se saldó con una contundente goleada por cinco goles a cero ante el Reus, en la que es su única victoria en catorce partidos, ya que no ganaba desde el ocho de Octubre ( 3-0 vs Alcorcón). La suerte no está acompañando al cuadro cordobés ya que en muchos de esos partidos fue ganando pero no fue capaz de aguantar el resultado.

Los cordobeses no podrán contar con uno de mejores jugadores como es el extremo Javi Galán que el sábado pasado vio su quinta amarilla. El jugador más peligroso del Córdoba es Sergi Guardiola que a pesar de la mala clasificación de su equipo suma 12 dianas siendo uno de los máximos goleadores de la categoría. El posible once del Córdoba sería el formado por Pawel Kieszek en portería, Fernández, Caro, Joao Afonso y Miguel Loureiro en defensa, Edu Ramos, Markovic, Javi Lara, Sergio Aguza y Sasa Jovanovic en el centro del campo y Sergi Guardiola como delantero.

Arbitrará Pizarro Gómez

El partido se disputará en el estadio El Arcángel, situado en la localidad andaluza de Córdoba. El colegiado designado por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para este encuentro es el árbitro perteneciente al comité madrileño, Valentín Pizarro Gómez. Este árbitro de 36 años ha dirigido cinco partidos de La Liga123 esta temporada.