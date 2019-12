El regreso al futuro de Iñaki Williams

Iñaki Williams ascendió al primer equipo rojiblanco hace ya más de tres años tras varios años deslumbrando en categorías inferiores y un destacado paso por el Bilbao Athletic en el que marcó 21 goles en 32 partidos marcando en la temporada en la que ascendió al primer equipo 13 goles en 18 partidos. En esta etapa siempre jugo como delantero centro y su rendimiento fue excelente. Sin embargo en el Athletic casi siempre ha tenido que jugar desplazado de posición, buscando acomodo en la banda derecha. A pesar de esto, Iñaki Williams no ha parado de crecer en las temporadas que lleva en el primer equipo siendo nombrado incluso jugador revelación de La Liga Santander la temporada pasada.

Es por esto, que durante el inicio de este nuevo proyecto del Kuko algunas voces se mostraron proclives al paso de Iñaki Williams a la posición de delantero centro. Sin embargo, no se ha dado así, y parece que no se dará mientras Aduriz lo desee. Parece que mientras Aritz sea el crack del Athletic, Iñaki deberá trabajar por la banda derecha para regalarle centros una y otra vez al bueno de Aduriz. Pero ¿Es Aduriz un tapón en el desarrollo de Iñaki Williams o es Iñaki Williams el que no tiene condiciones para ser el delantero centro de todo un Athletic? Dado su buen rendimiento como extremo derecho ¿No será esta su posición ideal? ¿Está o estará algún día preparado para asumir la cuota goleadora del equipo?

Iñaki Williams durante un partido | Foto: Web Athletic Club

Iñaki como extremo derecho

La temporada de Iñaki Williams está siendo buena, pero no excelente. Se podría decir lo mismo de la anterior, en la que empezó bastante mal pero terminó siendo uno de los mejores jugadores del equipo y de la liga en general. Desde la banda derecha desborda una y otra vez poniendo buenos centros al área. Pareciera que al Athletic le sale a cuenta jugar con Iñaki Williams como extremo derecho.

Sin embargo, con los datos en la mano, no sale tan rentable. La temporada pasada apenas creo 36 ocasiones, la mitad que Beñat, y repartió seis asistencias, solo dos más que Oscar de Marcos o Raul García y marcó cinco goles, dos menos que Iker Muniain. Además dos de esos cinco goles y una de esas seis asistencias fueron jugando como delantero centro. Es decir, apenas produjo nueve goles en los 32 partidos de liga que jugó como extremo derecho. Unos números bastante pobres para las buenas sensaciones que dejaba su fútbol.

Iñaki Williams pugnando por un balón. | Foto: Web Athletic club

En lo que respecta a este año los números son algo mejores, pero tampoco algo destacable. Ha creado 15 ocasiones, menos de la mitad que Susaeta, ha repartido tres asistencias y ha marcado cinco goles. No son números de crack que digamos. De Iñaki Williams se debe esperar más. Quizás sea esta banda derecha la que le encorseta y no le deja desatarse.

Iñaki como delantero centro

Lo primero que se viene a la cabeza al imaginar a Williams como delantero centro es que no encaja del todo con lo que es el Athletic. En el Athletic los últimos años han triunfado Urzaiz, Llorente o Aduriz. Delanteros de referencia con un gran remate aéreo y una excelente recepción del juego directo. Es decir, apostar por Iñaki Williams conlleva un cambio significativo en el estilo de juego del Athletic. Pero el fútbol avanza muy rápido y o le sigues o te pasa por encima. Quizás el secreto para poder alcanzarlo se encuentre en los sprints de Iñaki Williams.

Iñaki Williams conduciendo un balón. | Foto: Web Athletic Club

Aquí su mayor aliado puede ser la otra gran joven figura, Muniain. Si el Kuko decide entregarle las riendas del equipo a Iker cuando este vuelva, la sociedad que pueden tejer Iñaki e Iker puede sentarle muy bien a Williams. Además, practicar un fútbol más interior y asociativo, reduciendo el número de centros al área y las salidas en largo ayudaría a paliar sus déficits.

Otra de las críticas que se le suele hacer a Iñaki Williams es que no define bien. Esto quizás tiene algo de trampa. Al jugar por la derecha, es decir, a pie natural, la definición es mucho más compleja. Para marcar gol casi siempre se ve obligado a ponerla o bien arriba pegada al larguero por el palo corto, o muy ajustadita por abajo al palo largo.

En el primer caso, la definición debe ser fuerte para que al portero no le dé tiempo a dar un paso antes de saltar, tal y como suele acostumbrar a hacerla Iñaki. Sin embargo al tener que imprimir tanta fuerza lo normal es perder puntería.

La segunda definición, la que es al palo largo muy ajustada por abajo, tiene la dificultad de que al ser diestro el efecto del balón tiende a llevarlo hacia afuera con mucha facilidad y a pasar muy cerca del portero si no va muy muy ajustado. Es decir el espacio es reducidísimo.

Sin embargo, cuando a Iñaki Williams le ha tocado definir desde otras posiciones siempre lo ha hecho con bastante holgura, mucha confianza y sin complicarse la vida. No parecen verse carencias en este sentido por lo tanto.

Por si quedan dudas, también se puede hablar del porcentaje de disparos que promedia entre los tres palos. En este caso, Iñaki Williams promedia un 59%, cerca del 63% que promedia Aduriz pese a jugar en una posición en la que el disparo es mucho más complicado.

Por otra parte, jugando en esta posición, sus cifras de goles y asistencias, sin ser excelentes, no han sido para nada malas. En la temporada pasada jugó seis partidos como delantero centro marcando dos goles y repartiendo una asistencia. Contando con que varios de ellos terminó jugando como extremo derecha por la entrada de Aduriz, promedió 0,38 goles por partido, solo 0,1 menos de lo que promedió Aduriz durante la temporada pasada. Curiosamente esta temporada las cifras goleadores cuando juega de delantero son exactamente las mismas. Ha jugado seis partidos, ha marcado dos goles y si tenemos en cuenta los minutos promedia 0,38 goles por partido. No son números como para ser el delantero centro titular de un candidato a Europa pero si son un buen punto de partida.

Iñaki Williams por banda izquierda

Esta variante está apenas sin probar, pero no sería descabellado verla en un futuro. El fútbol cada vez parece avanzar más al uso de laterales largos y extremos a pie cambiado con mucho gol. Los fichajes de Capa y de Ganea apuntan a ello. En esta definición podría terminar por encajar Iñaki Williams, puede que como hogar definitivo o como lugar de paso. El hecho de jugar por la izquierda haría que pudiese descolgarse hacia dentro con mayor facilidad pudiendo entras más veces en juego. Esto es lo que ha hecho que Susaeta esté realizando la espectacular temporada que está realizando, por ejemplo.

Aunque quizás lo más interesante sea la teórica cuota de gol que pudiera aportar Iñaki Williams desde este costado. Como extremo izquierdo no contaría con las trabas antes mencionadas en la definición y podría aumentar su cuota de goles enormemente. No hay datos estadísticos ya que aún no ha jugado en esa posición, pero las veces que ha podido pisar esas zonas no se ha desenvuelto nada mal y no se le han visto taras cuando le ha tocado jugar entre líneas y asumir más cuota de balón.

Solo el tiempo dirá que será de Iñaki Williams, lo que parece claro al menos es que el Athletic ha apostado fuerte por el como jugador clave en el futuro, y que poco a poco el equipo deberá ir dándole más cosas para que se encuentre cómodo si quiere que el joven crack de Bilbao triunfe como se espera.