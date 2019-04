Asier Garitano: "El Sevilla lleva un torneo muy bueno, nos espera un equipo fuerte en Butarque"

Asier Garitano atendió a los medios de comunicación antes de que se dispute la ida de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Sevilla. Los madrileños buscan hacer historia y llegar por primera vez a una final, mientras que los de Montella pretenden afianzar su condición de favorito y eliminar a los pepineros.

El técnico vasco elogió a su rival, señalando que "es un equipo "El Sevilla es un equipo acostumbrado a jugar semifinales y ganar finales. Tienen mucha experiencia" acostumbrado a jugar semifinales y ganar finales, con mucha experiencia". En cuanto a la trayectoria de los de Montella en la Copa, advirtió que "lleva un torneo increíblemente bueno, siempre ha sentenciado en su primer partido. Un equipo fuerte nos espera un Butarque".

El Sevilla ha cambiado de técnico esta temporada. Con la llegada de Montella, y tras el adiós de Berizzo, los resultados han mejorado, acercándose a la Champions en Liga y eliminando al Atlético en Copa. "Los jugadores son los mismos, aunque están incorporando algunos, aunque ya tenían una plantilla muy buena. Mantiene casi todo, han recuperado a N'Zonzi que no jugaba con el otro entrenador y ahora está jugando. Lo demás es muy parecido, juegan un poco más profundo y rápido, elaborando algo menos", señaló Garitano sobre los cambios en los de Nervión.

Sobre los elogios del nuevo entrenador, Montella, que afirmó que no hay favoritos para la eliminatoria, y está al 50 %, Asier dejó claro que "me da igual el nombre, los porcentajes, las estadísticas. Si hiciera caso a todo eso estaríamos en Segunda antes de empezar la Liga. Nosotros nos centramos en intentar jugar un buen partido para poder tener opciones".

El Sevilla se está reforzando en este mercado con nuevas incorporaciones, algo que, para Garitano, "muestra la dimensión de un equipo como el Sevilla. Es uno de los mejores equipos que hay en el mundo. Para poder competir a ese alto nivel necesitas una plantilla muy buena, el Sevilla ya la tenía y está haciendo mejor equipo".

"Yo quiero un mediocentro bueno para equilibrar la plantilla, me da igual la edad. Espero que podamos pelear para que así sea" Sin embargo, el Leganés no ha incoporado a ningún mediocentro tras la marcha de Erik Morán. "Yo cuando quería un mediocentro los quiero buenos, me da igual si tiene 18, 19, 37 o 40. Como no tenemos fichas, no puede tener más de 23. Quería un mediocentro para equilibrar la plantilla pero me daba igual la edad. Espero que podamos pelear para que así sea, pero no suele ser sencillo·, expresó.

Los dos equipos llevan un mes de enero con una gran cantidad de partidos, por lo que las condiciones físicas son iguales. "Necesitas hacer dos grandes partidos y controlar muchas situaciones para tener opciones. Intentar equilibrar en zonas de campo que nos interesan, aprovechar las ventajas y que salga bien, igual que en las eliminatorias anteriores. Son tan buenos que es difícil encontrar que alguna situación tengas algo de ventaja", expresó el de Vergara. Sin embargo, Rubén Pérez, Mauro dos Santos y Szymanowski no podrán estar con el equipo por sus respectivas lesiones.

Preguntado por si el equipo ha hecho algo especial en las eliminatorias coperas, el entrenador contestó "ni rituales ni gaitas, entrenamos y preparamos el partido, yo no sé hacer otra cosa". El reto del equipo no es otro que "entrenar bien para jugar mañana un buen partido".

La clave del éxito en esta Copa, en la que se ha eliminado a equipos como Villarreal y Real Madrid, no es otra que "intentar llevarlo con normalidad. Cuando no se espera y consigues eliminar a un equipo como el Real Madrid, todo se exagera mucho".

"Que las cosas vayan bien no tiene consecuencias negativas, todo lo contrario, siempre he hablado que quería mejorar con respecto a la temporada pasada, pasar eliminatorias nos va a hacer mejor, creo en eso y espero que podamos ser mejores de lo que estamos siendo", concluyó.