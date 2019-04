Paco Jémez: "Este triunfo sabe a mucho esfuerzo y sacrificio"

Paco Jémez se mostró satisfecho tras la victoria de los suyos en la noche de hoy. La Unión Deportiva ganó in extremis a merced de un gol de Alen Halilovic en un encuentro donde ninguno de los dos estuvo fino de cara a puerta.

​En primer lugar, el técnico grancanario manifestó que "un empate era igual que perder", dando una gran importancia a la victoria ante el Málaga. Añadió que Las Palmas está "en el camino correcto".

En cuanto a actuaciones individuales y tras un partido irregular de Alen Halilovic, comentó que "cada jugador tiene que hacer" lo que él le diga que tiene que hacer. "La disciplina es hacer lo que tengo que hacer cuando tengo que hacerlo".

También, Paco Jémez analizó el debut de Matías Aguirregaray y Etebo, dijo que "han estado a un gran nivel para ser el primer partido. Nos han dado un plus y han estado a un nivel espectacular. Era la idea, gente que viniera a complementar lo que teníamos. Han hecho un muy buen partido. A medida que vayan teniendo más entrenamientos y cogiendo la esencia de lo que queremos, su nivel puede mejorar".

Le preguntaron sobre los cambios de Nacho y Hernán Toledo en la segunda mitad. Ante esto comentó que "quería crear superioridad por dentro para crear espacios con Matías y Michel o Dani". Tanto Hernán Toledo como Nacho Gil "tienen que dar mucha más verticalidad todavía" y si no dan al equipo "ese tipo de desmarque y juegan al pie", Paco Jémez los cambiará.

"El gol hay que buscarlo y no es sólo producto de la suerte, lo hemos buscado y de ahí la recompensa", comentó Jémez al ser cuestionado por el postrero gol de Halilovic. "Nos ha faltado un poco más de acierto y talento para que esos tiros y centros fueran mejores. Al final el balón ha entrado en la jugada que menos se esperaba por la calidad del remate", sentenció el técnico amarillo.

La victoria ha sido importantísima. El empate no valía y eso Jémez lo sabe. "Esto es como si estás nadando y ves que quieres llegar a un sitio y te lo mueven 500 metros más lejos", comenzó Jémez. Comentó, además, que solo les "vale ganar" y que con un empate el equipo no "va a ningún sitio". Sobre la situación clasificatoria, mencionó que han "dejado al Málaga ahí momentáneamente", que han alcanzado al Deportivo y que están a tres puntos del Levante. La situación, pues, "va poquito a poco mejorando", pero que sin embargo no es todavía lo que quieren. Si no llegan a sacar adelante, "la situación se pondría mucho más complicada".

En cuanto al encuentro, en general, le ha gustado. Las Palmas ha "cometido muchos menos errores en defensa", la portería a cero. Pero hay "algunas cosas que mejorar". Las conclusiones positivas hay que sacarlas "para comentárselas y que se sientan orgullosos".

Sobre la situación del equipo, dijo "que hace tres semanas era impensable" ponerse en una situación pareja con el Levante. La presión, por tanto, que puede meter Las Palmas es muchísimo mayor. Y con la vista en el siguiente encuentro, en Bilbao "sólo vale ganar. Son demasiadas semanas sin ver luz por ningún sitio y ahora se empiezan a ver rayitos finitos".

Para finalizar, le preguntaron sobre el hecho de que solo alineara en el once inicial a tan un jugador canario, algo que no sucedía desde hace ocho años. Paco manifestó que no mira "el carnet de identidad, ni edad ni de dónde son para cada partido". Es más, el técnico no se "había dado cuenta que sólo había un canario en el once", pero que le "da exactamente lo mismo de dónde sean". Ante sus polémicas declaraciones sobre los mercenarios, sentenció diciendo que aquí están el futuro de sus familias, y "si hay algo que motive más que eso que venga y lo diga".