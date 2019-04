FC Barcelona – Getafe CF: puntuaciones del Barcelona, jornada 23 Liga Santander

Con la pólvora mojada. Tras quince meses anotando siempre al menos un gol en liga en el Camp Nou, al FC Barcelona se le secó la puntería en un encuentro en el que a los de Valverde les faltó mucha chispa en los metros finales del ataque. Con una pareja de centrales inédita, Mina y Digne cumplieron bastante mejor de lo esperado, y a los blaugranas les faltó sobre todo mucho en ataque.

El técnico formó con Alcácer y Coutinho de inicio, que fueron los únicos que no estuvieron de titulares en Mestalla. El resto, lo esperado, salvo que finalmente el entrenador extremeño se decidió por colocar a Digne en el central zurdo junto a Yerry Mina. Iniesta descansó y tuvo que entrar en el segundo acto.

(0-3 Muy Mal; 4 Mal; 5 Regular; 6 Bien; 7-8 Notable; 9 Excelente; 10 MH)

Ter Stegen

6 | Atento. No encajó gol pero tampoco tuvo el encuentro más placido que se le recuerda. Muy cómodo al inicio en el juego de pies fue teniendo alguna que otra duda, sobre todo en una mala salida que casi aprovecha Gaku. Pese a ello, estuvo bastante acertado en las anticipaciones para frenar las contras del Geta.

Sergi Roberto

7 | Regular. Parecía que le iba a tocar rotar en favor de Semedo, pero repitió en el once y estuvo como casi siempre acertado en defensa e incisivo en ataque. Aunque no del todo preciso en sus centros creó peligro por la banda derecha. Imprescindible en el once culé.

Yerry Mina

7 | Atrevido. Era su debut en liga y su primera titularidad, y cumplió en bastantes aspectos. Bien en defensa pese a un mano a mano complicado con Ángel en el primer tiempo. Algo dubitativo en la salida de balón y en la toma de decisiones. Pudo redondear su encuentro con un remate de cabeza que se fue por poco. Ha caído bien.

Digne

8 | Seguro. La gran sorpresa del encuentro. Formó en el centro de la zaga con Mina y pese a haber sido criticado en los últimos encuentros, cumplió a las mil maravillas. Apenas perdió balones y recuperó todo lo que le llegó. Se reivindicó el francés en su rol menos habitual.

Jordi Alba

6 | Tapado. Se pudo prodigar mucho en ataque gracias al poco potencial ofensivo por banda de los de Bordalás. No pudo asociarse como de costumbre con Messi por el entramado defensivo del Getafe, y eso mermo el ataque del Barça, que no pudo hacer gol.

Busquets

6 | Replegado. Aunque solo en los primeros minutos se incrustó entre los centrales para desarrollar la salida de balón, después fue Rakitic el encargado, y Busquets estuvo más atento a hacer coberturas a la novata pareja de centrales que a buscar el juego de ataque.

Rakitic

6 | Táctico. Pronto se colocó entre la zaga para realizar la salida de balón, y no tuvo demasiadas opciones de incorporarse y romper en ataque. Se echó en falta alguna ruptura, no obstante, era un día complicado con la defensa tan bien formada de los azulones.

Coutinho

6 | Intermitente. Fue titular en la zona medular, en el puesto que suele ocupar Iniesta, y pasó desapercibido en la primera mitad, como el resto del equipo. En el segundo acto lo intento con dos remates que sacó el meta Guaita. Fue sustituido en su mejor momento por Iniesta,

Alcácer

6 | Sacrificado. Titular por segundo encuentro consecutivo en liga, ejerció de falso extremo derecho, realizando trabajo defensivo, asociándose con Sergi Roberto y Messi e incorporándose como segundo nueve en varios momentos. Fue sustituido por Dembélé a la hora de partido.

Messi

7 | Incisivo. Pese a no ver portería, el argentino lo intento todo durante el partido. Numerosos pases para romper líneas de ataque que a diferencia de otros encuentros no acabaron en gol. También regateo en la frontal pero no estuvo acertado en los remates, tampoco de falta. Leo se guarda los goles para citas posteriores.

Suárez

7 | Constante. No fue su día de cara al gol, pero no dejo de intentarlo durante todo el partido. Por banda y en la posición de delantero, aunque cayó varias veces en fuera de juego. Le anularon un gol y la tuvo en la última jugada con un remate de cabeza, pero Guaita le negó el tanto.

Dembélé

5 | Desquiciado. Volvía tras su segunda lesión y tuvo media hora para cambiar el partido, pero no le salió nada. Y no fue por no intentarlo. Intentó desbordar en cada balón que recibía, pero no tuvo éxito casi nunca. También falló pases fáciles. Le queda mucho por mejorar.

Iniesta

8 | Deslumbrante. Fue junto a Digne lo más destacado del partido. Su estado de forma es muy bueno, y aunque no partió de inicio sobre el terreno de juego, dejó media hora de mucha calidad. Llega a punto para la Liga de Campeones.

Paulinho

SC | Llegador. Aunque salió para aportar remate, apenas tuvo tiempo, pues no estuvo más que diez minutos sobre el terreno de juego. Hizo falta en la última acción del encuentro cuando se disponía a rematar un saque de esquina.