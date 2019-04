Vicky Losada: "Podríamos haber marcado más en la primera parte"

La Liga Iberdrola es cada vez más complicada. Así lo está viendo el Barça, un "líder" que ha visto como en los dos últimos partidos disputados en casa, no ha podido meter ningún gol. Ante las leonas, las de Fran Sánchez no pudieron igualar el tanto en el minuto 75 de encuentro y terminaron llevándose una derrota. Vicky Losada, capitana del primer equipo, analizó en sala de prensa lo que fue no llevarse los tres puntos.

"Si no hubiésemos tenido ocasiones nos deberíamos preocupar más" "La nota positiva del partido es que hemos tenido ocasiones. Si no hubiésemos tenido ninguna nos deberíamos preocupar más. El balón hoy no ha querido entrar y luego se ha complicado el partido. Con el gol en contra, hemos tenido que remar a contracorriente", valoró la futbolista azulgrana. "En la primera mitad podríamos haber quedado 2-0, por no decir 4-0. Las ocasiones por nuestra parte han sido muy claras. Cuando el balón no quiere entrar puede pasar esto, que ellas te crean una ocasión y te marcan. En el vestuario no hay preocupación porque, como he dicho, ha habido ocasiones. Tenemos ganas de volver a entrenar para poder afrontar el siguiente partido", añadió.

Preguntada precisamente sobre lo complicado que se está poniendo el campeonato, Vicki dijo: "Jugando en el FC Barcelona y llevando este escudo nos tememos que tomar todos los partidos al 100% y querer todos los puntos en disputa porque son importantes. El equipo saldrá de esta, estamos preparadas. La plantilla es larga y forma parte de la competición".

"Como jugadora te sienta mal haber perdido de esta manera, te deja un sabor de boca amargo pero tenemos que seguir, forma parte del fútbol. Somos profesionales y llevamos un bagaje muy largo. Mañana nos levantaremos e iremos a entrenar sin excusas. Hay que olvidarse del partido de hoy", finalizó.