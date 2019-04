Sergi González: "He cumplido un sueño"

Sergi González no va a olvidar el día de hoy. El canterano del Atlético ha sido uno de los dos futbolistas que han salido a zona mixta. Por primera vez, ha jugado los 90 minutos del partido ante el Copenhague en lo que ha sido su debut europeo con el primer equipo. El futbolista se mostró muy contento y afirmaba haber “cumplido un sueño”.

El lateral izquierdo del Atlético B ya había debutado con el primer equipo en la Copa del Rey esta misma temporada, en la eliminatoria contra el Elche en 1/16 de final pero hoy ha sido su bautismo europeo con los mayores. Y eso no es cualquier cosa.

"He pasado por todas las categorías inferiores del Atlético, debutar en Europa con el primer equipo se te pone la piel de gallina cuando entras al campo y ves a la afición cantando", explicó el lateral izquierdo rojiblanco, que dijo que el partido de hoy "no se olvida fácilmente".

Sergi explicó que el entrenador argentino Diego Pablo Simeone le ha dicho antes del partido "que no estuviese nervioso". "Me ha dicho que en el 'B' lo estaba haciendo bien y que siguiese en esa línea y ha sido así", comentó.

Dijo que sentirse muy feliz y que no podía pedir nada más. "No puedo pedir nada más, estoy muy feliz de que el míster me haya dado la oportunidad de debutar en Europa, ya lo hice en Copa del Rey. Todo lo que es sumar con el primer equipo me hace muy feliz", agregó.

La unión que existe en el vestuario del Atlético es un hecho y los canteranos que van llegando no son menos. El lateral dijo que se encontró "muy bien" y que sus compañeros le apoyaron "desde el primer minuto". "Me dijeron que estuviera tranquilo, que fuera nervios. Me he soltado", afirmó.

Sergi explicó que se enteró este mediodía durante la concentración. "Ha dicho mi nombre y ya está, centrado para hacerlo lo mejor posible. Avisé a mi familia de que iba a debutar en Europa y ya está", desveló.