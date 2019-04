FC Salzburgo - Real Sociedad: puntuaciones Real Sociedad, vuelta de dieciseisavos de Europa League

La Real se va para casa. Sin apenas disfrutarla, por el mediocre año realizado, el conjunto realista dice adiós a la Europa League, casi seguro, por un tiempo. El Salzburgo fue mejor y mereció pasar ante una Real que tenía que ganar sin Xabi ni Willian José, más la roja, el penalti y la lesión de Rulli. Una cuesta demasiado empinada. Aquí las valoraciones de VAVEL del partido de los realistas en Austria.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin clasificar).

Eusebio Sacristán

4| KO. El técnico vallisoletano pareció gastar su última bala en Salzburgo. Buscó alguna variante en el once, pero las cosas no salieron como esperaba. El cambio en el descanso pudo haber sido otro, minimizando las opciones de expulsión de Navas, y tras la lesión de Rulli, se quedó sin opciones. Se sentará en el banquillo en Mestalla, pero no tiene asegurado el puesto para el Villamarín.

Geronimo Rulli

5| Correcto. No estuvo dubitativo como en otras ocasiones, y estuvo acertado por arriba y sin fallar con los pies. Realizó un par de paradas de mucho mérito, pero después cometió penalti sobre el coreano Hwang. Terminó siendo sustituido por lesión y es duda para Mestalla.

Álvaro Odriozola

6| Herido de orgullo. El único que se salva de la quema, y no precisamente por la brillantez de su partido. Fue el que más ganas le puso al encuentro, y el que no paró de intentarlo, de lateral y después de carrilero. Su llanto al finalizar el partido es significativo. Uno de los nuestros.

Aritz Elustondo

3| Mal. Totalmente fuera de sitio. Sufrió muchísimo con el coreano y con Dabbur, que hicieron lo que quisieron. No estuvo contundente ni por arriba ni por abajo, y la Real lo pagó caro.

Raúl Navas

4| Superado. Fue uno de los mejores, pero la expulsión le resta puntuación. Dejó al equipo con uno menos con una falta casi en el centro del campo en el momento clave de la eliminatoria. Estuvo contundente en defensa y muy bien con el balón. Marcó un golazo que daba esperanza a los txuri urdin.

Alberto De la Bella

4| Desconcertante. Su primera mitad fue realmente mala. Tanto Hwang como Lainer se pasearon por su banda, como en el primer gol del equipo austriaco. Fue sustituido en el descanso por Llorente.

Asier Illarramendi

5| Sin ideas ni apoyos. El de Mutriku estuvo en su línea en cuanto a robos y salida de balón, pero o no tenía ideas o no encontraba ningún apoyo, porque no avanzaba con balón más allá del centro del campo.

David Zurutuza

5| De más a menos. Empezó muy bien, siendo clave, pero fue bajando su aportación a la vez que se iban acabando sus reservas. Necesita recambio.

Sergio Canales

4| Desaparecido. Era su oportunidad de reivindicarse en su puesto, por la lesión de Xabi. Sin embargo, apenas se le vio en el partido. Desperdició muchos córners y faltas laterales. Aún así, dio una brillante asistencia a Navas. Se le echó en falta.

Mikel Oyarzabal

4| Preocupante. Su nivel en los últimos partidos está siendo muy inferior al mostrado en tiempos anteriores. Está fallón, poco asociativo y con menos garra. El nivel de entrega lo mantiene, pero es uno de los que debe mejorar mucho.

Adnan Januzaj

5| Muy intermitente. Dejó destellos de calidad que a punto estuvieron de salvar al equipo, pero poco más. No estaba para él el partido. Se quejó de muchas faltas que no fueron pitadas. De carrilero no funciona. Por dentro no encontró balones.

Imanol Agirretxe

3| Nada. El capitán de la Real, anoche, no aportó absolutamente nada al equipo. Está fuera de forma y le falta bastante aún para ser titular.

Diego Llorente

4| Fuera de forma. Está mal, pierde el sitio y falla mucho con balón. Decepcionante bajón de nivel del madrileño. Eso sí, se entrega al máximo, aunque ni acierte casi nunca en las decisiones. Salió en el descanso por De la Bella y no cumplió. Le sacan faltas y tarjetas como quien le quita un caramelo a un niño. Muy blando.

Jon Bautista

4| Sin opción. Salió para buscar frescura y acción arriba, pero no logró disponer de oportunidades. Peinó un par de balones buenos, y poco más. Se necesita su olfato goleador.

Toño Ramírez

5| Salvó la papeleta. Salió en un momento dificilísimo por Rulli, pero estuvo a la altura. Despejó un par de balones por arriba y metió muy buenos pases largos.