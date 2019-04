Antonio Calderón: "En las primeras vueltas se juega bien y en las segundas se compite"

El líder atraviesa una mala racha donde solo ha conseguido ganar uno de los últimos seis partidos: "Las cosas no nos están saliendo como queremos, últimamente se nos daba todo bien y ahora las cosas se nos están complicando. Hemos sido capaces de ponernos por delante pero no hemos podido mantener esa renta o aumentarla como hemos hecho siempre. Le puede pasar a cualquier equipo, pero lo bueno es que todavía queda muchísimo".

Acerca de la dinámica que tiene el equipo en este mes de febrero en el que no conoce la victoria: "Nosotros queremos ganar los partidos, nos preparamos bien, los encaramos bien, pero ahora los rivales también regalan menos y aprietan más. A lo mejor tenemos que buscar unos mecanismos para que cuando eso ocurra podamos tener controlada esa otra parte del partido, que es la de conceder poco e intentar hacer un segundo gol al contraataque".

El Fuenlabrada presenta numerosas bajas, algo que está diezmando al conjunto azulón: "Se nos han juntado las bajas, algunas en ataque como Hugo Fraile o Arruabarrena y eso nos está condicionando. A veces, antes de empezar los partidos me planteo guardarme alguien ofensivo en el banquillo para cuando lo necesite, porque salimos con todo y luego no puedes meter más balas".

El conjunto del sur de Madrid se ha adelantado en el marcador en los últimos tres partidos y en ninguno de ellos consiguió llevarse los tres puntos: "Tras nuestro gol quizás nos hemos dormido un poco y hemos necesitado la expulsión para ir hacia adelante. La competición a estas alturas se pone muy complicada porque los rivales no tienen nada que perder, se echan arriba y te generan problemas, pero trabajaremos en ello. Lo bueno es que este equipo tiene una ambición enorme y va a seguir peleando".

El Fuenlabrada se quedó con un jugador menos los últimos diez minutos tras la expulsión de Caballero: "De la primera tarjeta ni me había dado cuenta y la segunda no me ha parecido falta. Después he hablado con el futbolista y me ha dicho que ninguna de las dos era falta y que en dos minutos le hayan sacado dos amarillas… Al final, cuando vas bien todo sale bien y cuando no vas tan bien todo te va en contra".

En la segunda vuelta los partidos siempre son más complicados. Estas son las sensaciones de Calderón tras volver a puntuar, a pesar de no conseguir los tres puntos jugando en casa: "Todos los puntos a estas alturas son importantísimos. El que pensase que la segunda vuelta iba a ser como la primera no conoce el fútbol ni estas categorías. Esta semana les he dicho a los jugadores que en las primeras vueltas se juega bien al fútbol y en las segundas se compite, y nosotros tenemos que competir mejor. Hoy me voy con la sensación de haber perdido dos puntos porque íbamos ganando y, aunque el Atlético de Madrid quería, lo teníamos más o menos controlado".