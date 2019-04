Garitano: "Sabíamos cómo iba esto, tenemos la experiencia del año pasado"

Después de que el 'Lega' saliera derrotado y goleado por cuatro goles a cero del Wanda Metropolitano con cuatro dianas de Antoine Griezmann, Garitano ha hablado en rueda de prensa y ha aclarado que "hicimos un cuarto de hora muy bueno" y cuando un equipo "pierde por 4-0 te vas triste". El 'Lega' no pudo y después del primer y segundo gol "nos hizo daño y ya empezamos a pensar en el siguiente partido. Me voy triste con el resultado, pero poco más. Estamos en Primera y la tristeza me dura cinco minutos, no más".

En cuanto a cómo ha salido el equipo del estadio, Garitano ha afirmado: "Sabíamos cómo iba esto, tenemos la experiencia del año pasado, esto no nos tiene que hacer daño, competimos al Atlético 15 minutos. Hemos tenido problemas con jugadores. Hemos buscado ponernos por delante, pero el primer gol nos ha hecho daño y el segundo acabó con el partido. Con 2-0 ya se ha visto la diferencia entre uno de los mejores del mundo y el Leganés, es normal".

A lo que el partido que hizo su equipo se refiere: "Es normal. Lo hicimos bien al principio, sabíamos la dificultad. Hemos tenido nuestras opciones es esos 15 minutos. Ellos está claro que te van a generar. Las diferencia es abismal. Sacamos conclusiones positivas también", concluyó.

El tema del primer gol del Atletico de Madrid, Asier ha respondido que "Siempre te enfadas con las pérdidas, no podíamos dejar ese pasillo".

En cuanto a la posibilidad de rotar en la portería, Garitano se ha pronunciado al respecto: "No, las intranquilidades serian las virtudes de otros equipos. Hay que hacer un analisis general de lo que hemos hecho. Si alguien espera que me vuelva loco o empiece a hacer cosas raras que no lo espere, no lo voy a hacer".