Luis César Sampedro: "Estoy curado de espanto desde noviembre"

Luis César compareció en la sala de prensa para analizar la previa del partido ante el Rayo. Esta rueda de prensa estuvo marcada por el enfado del técnico tras “una semana de catarsis”, donde su posible destitución llegó a la opinión pública, dirigiéndose a los periodistas explicó: “Ha sido una semana de polvareda, jugosa para vosotros, pero muy difícil para los que estamos en el vestuario, esto es fútbol y lo asumo con naturalidad, además no es la primera vez”.

A partir de ahí, la rueda de prensa comienza a adquirir un carácter más personal, con su posible destitución como tema principal: "El club entre octubre y noviembre me hace una oferta de renovación hasta el año 2020. Yo decido no aceptar esa oferta, ya que era muy precipitado, porque los resultados son volátiles, ya se vería con el paso del tiempo. Fui un estúpido, debí de haber firmado porque al mes siguiente tengo un ultimátum contra el Lorca, dicho por vosotros y que es cierto".

Siguió hablando sobre el tema de su rechazo a la renovación y explicó: "Si hubiese sido un aprovechado, no hubiera tenido el ultimátum y esta semana hubiera sido muy diferente. Estoy curado de espanto, y sé que al primer contratiempo va a pasar lo que ha pasado esta semana. Todo esto es la pura verdad y lo puedo demostrar, no miento".

Esto fue a más y el míster se mostró claro ante el tema de la destitución: "Ya he pasado por ello varias veces, y si me destituyen vendrá otro, que tendrá que ganar y si no gana vendrá otro y habrá tres, como hace dos años. Yo a lo mío, que es intentar ganar el próximo partido".

Sobre el posible reemplazo de otro entrenador dijo: "Yo no sé nada, estuve hablando con Miguel Ángel el martes antes del entrenamiento, sé lo que leo y sé que estáis bien informados, cada uno con lo suyo, la noticia de mi renovación seguro que no la teníais, porque no interesa".

El técnico reclamó “estabilidad y unión, porque son las claves del éxito, aunque estas solo llegan en las malas situaciones, si no llega la zozobra futbolística. Me ofrecieron la renovación hasta el 2020 y al mes siguiente no sirvo ni para acabar el 2017, estoy sorprendido con esto".

"Yo soy él que está en peligro de destitución, no los jugadores y por eso pongo a los mejores, los jugadores quieren ganar y lo de esta semana no les va a afectar", dijo Luis César Sampedro.

El gallego lamentó la jugada fatídica en Córdoba. “En apenas seis segundos fallamos un penalti y nos quedamos con un jugador menos. Además, los últimos quince minutos estuvimos con 9 porque Chris se lesionó. Si hubiéramos ganado estaríamos quintos y ahora todo serían besos y abrazos”. "Estamos ahí, a un punto de equipos que han pagado millones de euros por varios traspasos, como el Sporting o el Osasuna, se hizo una catarsis, con la que no estoy de acuerdo".

Luis César muy enfadado mostró su indignación ante los goles encajados: "Me gustaría ser el responsable de todos ellos, que dependiesen de mí, pero no es así, aunque parece que sí. Desde noviembre yo me espero cualquier cosa. De los últimos cuatro goles encajados, tres les pasan por debajo de las piernas a mis jugadores, y yo ahí que hago, es casualidad".

"Rotpuller no está para jugar con nosotros. Yo me fío mucho de la prensa y si decís que si pierdo el domingo me voy pues me lo tendré que creer, porque hay otras cosas que habéis dicho que eran ciertas, pero a mí nadie me ha dicho nada sobre mi posible destitución".

Luis César espera un partido “igualado” ante el Rayo Vallecano, un equipo que “tiene buenos jugadores y que ataca bien”, como el Pucela. “El domingo ganaremos si defendemos bien, sin cometer errores, y siendo verticales”.