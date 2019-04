Garitano: "El Leganés en Primera no va a tener presión"

Asier Garitano compareció en rueda de prensa para hacer balance de la victoria de su equipo ante el Málaga por 2-0 gracias a los goles de Eraso y Amrabat.

El entrenador vasco consideró que “era una semana fundamental con estos tres partidos, dos de ellos en casa. Sumar en casa para cumplir objetivos es fundamental para nosotros. Hemos sumado 4 puntos. Es para estar contentos”.

Sobre hacia dónde va el equipo en las jornadas que quieran, Garitano recordó la distancia con los equipos del descenso: “Del Málaga estamos a 20 puntos, del Deportivo creo que a 14. Veremos cómo acaba, pero yo creo que tenemos mirando ahí y volver a sumar para para conseguir el objetivo. Vamos a ver cuándo podemos hacerlo, tenemos que seguir sumando para conseguir la salvación, esa tiene que ser la idea”.

Cuestionado sobre su expulsión exculpó al árbitro: “él ha estado bien” y explicó “ ha sido la jugada de Eraso que a mí me ha parecido un agarrón muy claro y he protestado. No a él, porque no sí si le pilla bien o mal para verlo, pero yo desde donde estaba me ha parecido muy claro. Lo que le he dicho al 4º árbitro ha sido que yo creo que los que están fuera le podían ayudar al árbitro. Luego he gesticulado y entiendo la reacción del árbitro y entiendo que no lo tengo que hacer. Y tienes que asumir que puede venir el árbitro y te expulse. Intentaré mejorar para que no vuelvan a pasar”.

Tras considerar que no eran favoritos para el partido en San Mamés la semana que viene, volvió el tema de la expulsión: “He visto el partido en el vestuario, lo ves diferente. Más tranquilo, pero más complicado cuando no estás ahí. Es lo que ha tocado”.

Sobre los cambios y si los había realizado tarde para recuperar físicamente al equipo, Garitano profundizó: “Un poco de todo, pero sobre todo viendo cómo iba el partido. Yo veía todo bastante controlado, ellos han metido el segundo delantero y podíamos tener problemas a balón parado o en centros laterales si no dominábamos lo que era el juego, pero veía que el equipo estaba bien, tampoco nos estaban dominando para generar algo.” Garitano explicó los cambios uno por uno: “Amrabat era el único jugador que tenía tarjeta entonces para evitar una segunda. La idea era quitar a Eraso y Gabriel, pero ha venido la lesión de Bustinza por lo que hemos tenido que sacar a Ezequiel y el de Gumbau para ir jugando con los tiempos. Yo creo que el equipo estaba bien, solo había repetido Bustinza y Eraso aunque solo jugó 50 minutos el miércoles. La cosa estaba bien para nosotros y no hacía falta tocar nada. “

Negó rotundamente que hubiese presión por la mala racha: “El tema de la presión con el Leganés en Primera División no va a haber. Podemos estar más o menos contentos cuando encadenas partidos sin resultados, pero situaciones con presión no lo vamos a tener. Era importante por esta semana, por donde estaban Las Palmas y Málaga. Nos estaba costando jugar bien, no ayudan tantos partidos y cambios, pero hoy hemos mostrado un partido bastante bueno, en la línea de los 30-35 minutos del Metropolitano o la segunda parte ante Las Palmas. Hoy encima con ese estado de ánimo y con ese acierto que hay que tener para ganar que es fundamental. La valoración es buena y ahora, poco a poco, descansaremos y a preparar el siguiente partido porque nos hará falta para conseguir la salvación".

Acerca de si iban a ser suficientes los 33 puntos que tienen en su casillero, negó la mayor: “Yo creo que no, nos va a hacer falta más puntos.” Pero se mostró muy contento con la trayectoria del equipo: “Para nosotros estar en estas fechas con 33 puntos es muy bueno. Siempre venimos comparando con lo que veníamos haciendo la temporada pasada y yo creo que estamos siendo mejores. Hemos mejorado a los de las encuestas que decían que íbamos a llegar a 30, pues hemos superado eso también. Yo creo que estamos bastante bien, ya lo dije antes del partido, que estaba contento y ahora un poquito más”.

También fue preguntado por Amrabat que sumó su primer gol en Liga, el entrenador destacó que “lleva el doble que los últimos tres años” por lo que era “una barbaridad para él”, continuó: “Estamos increíblemente contentos porque llevaba tres años sin meter un gol y ha hecho dos, las cosas le están saliendo bien. Estamos contentos con él y con todo el mundo, sino sería imposible llevar la línea que lleva el equipo”.

Fue preguntado por cómo va a afrontar el equipo el hecho de ya no tener partidos entre semana: “Va ir un poco más normal todo, hasta la fecha hemos tenido que controlar el tema de tarjetas, de fatiga, de Copa. Teníamos gente lesionada que para nosotros es muy importante”. Destacó la de Brasanac “porque Gabriel y Eraso van acumulando muchos minutos”.

Por último, fue preguntado por Bustinza que se retiró tras un golpe en la cara: “Yo creo que tendrá una fractura del tabique, pero espero que no esté desplazado y él es valiente. Seguirá aguantando y mucho tendrá que tener para dejar al equipo en los entrenos y para jugar. Espero que siga porque está llevando una línea muy regular y muy buena”.