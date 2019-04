Ziganda: "Sólo pienso en preparar el partido del jueves"

José Ángel Ziganda se mostró optimista de cara al partido del jueves tras cosechar una importante victoria en San Mamés ante el C.D. Leganés.

Una de las tardes más tranquilas en el banquillo rojiblanco

Y es que los leones se adelantaron muy pronto en el marcador con dos goles de Raúl García que les permitieron vivir el partido con otra tranquilidad, a diferencia de lo que viene pasando durante la temporada. Esto es lo que pensaba su entrenador al respecto: "No hay partido plácido porque estas siempre en tensión porque en cualquier jugada se pueden meter en el partido, pero es cierto que marcar dos goles tan rápido nos ha dado cierto margen y tranquilidad para afrontar el segundo tiempo con más calma".

Un resultado para tener credibilidad

Los compañeros le preguntaron si tenía la sensación de haber salvado su puesto tras el resultado cosechado y la reacción por parte de la afición. El míster se mostró contundente: "No lo pienso. Yo pienso en preparar los partidos, en recuperar, en que los jugadores lleguen bien y en que estemos bien. Lo demás no lo pienso porque no depende de mi. Ahora solo pienso en preparar el partido del jueves y después en preparar el siguiente porque esto no para y no hay tregua ni descanso para nadie, ni perdón".

Sensaciones de cara al jueves: la remontada es posible

"Está victoria nos sirve de cara al jueves. Era importante ganar porque venimos de una racha un poco indecisa y queríamos ganar para tener opciones de mirar un poco hacia arriba y sumar tres puntos. Y si además podemos preparar el partido del jueves con otra tranquilidad, es bueno para todos. Ver partido del jueves va a ser tremendo vamos a intentar ponerles nerviosos y remontar. Pienso lo mismo que los jueves. Es cierto que mucho mejor tras esta victoria y afrontamos el partido con más tranquilidad pero pienso lo mismo ellos son muy buenos - el Olympique- como lo demostraron, son un gran equipo pero nosotros tenemos nuestras opciones. tenemos que apurarles y jugar con San Mamés y creo sinceramente que les podemos complicar la vida".

De las peores entradas en San Mamés

El partido del domingo registró la peor entrada de toda la temporada en casa. El entrenador vasco "No sabe si es un castigo al equipo por el mal juego, si es debido a la hora o a la posición en la que marchamos en la clasificación, estamos jugando cada tres días y no tengo explicación, evidentemente si estuviéramos más arriba y jugando más brillante habría más gente". Pero tiene claro que: "El jueves es otro tipo de partido y estarán".

Sobre la opinión del vestuario acerca del ambiente frío que se ha notado en el estadio, el kuko tiene claro que: "Están convencidos de que el Jueves será distinto. Si somos capaces de estar vivos en la eliminatoria, habrá un ambientazo. Es verdad que hoy el ambiente ha sido frío pero hay que respetar, nosotros debemos jugar y hacerlo lo mejor que podamos. Nunca tendremos queja de nuestro público".

Celebración de los goles y rendimiento de Raúl García en el partido

Para su entrenador, Raúl García ha jugado "como siempre, la diferencia es que hemos estado más acertados. Él tenía muchas ganas de que le saliera un partido así y nosotros lo agradecemos porque es un jugador que marca la diferencia".

Actitud mejorada de los jugadores

Es cierto que sea podido notar cierta mejoría de algunos jugadores en este partido respecto a los anteriores. José Angel lo ve así: "Hemos entrado bien y hemos acertado y cuando aciertas todo parece más redondo. Es cierto que el partido ha sido plácido pero porque hemos entrado bien, el Leganés es un equipo muy compacto y no pone las cosas fáciles. Hoy hemos estado finos y eso nos ha ayudado a estar mejor y con más confianza. Hay que trabajar mucho y no bajar los brazos, no hay excusas hay que intentar ganar siempre".

Altas y bajas de cara al jueves

En este caso Ziganda aseguró que a pesar de las sanciones "en principio no va a subir nadie del filial, tenemos gente para tirar con ellos". Sobre la posible vuelta de Mikel Rico el entrenador afirmó que: "Yo creo que puede llegar. Ayer entreno con el grupo y está previsto que mañana lo haga también".

Por último preguntado sobre el descanso de valenciano y su posible presencia del jueves Ziganda dijo: "Sí está bien y está cómodo jugará. Si me dicen que el mejor de ellos- Marsella- es el extremo derecho y tengo que poner a mi mejor marcador pondré a Balenziaga, pero ya veremos."