Antonio López: "Desde que me lesioné, he estado pensando en este día"

El Lorca FC no consiguió pasar del empate en casa frente al filial blaugrana en un partido donde el fútbol brilló por su ausencia. Los locales sumaron un gol más de penalti por parte de Dani Ojeda mientras que los visitantes lograron empatar el partido gracias a un gran disparo de Marc Cucurella que pillaba desprevenido a un Dorronsoro que no pudo hacer nada para evitarlo. Pero el gran titular del partido fue otro. Antonio López, el defensa central de Puerto Lumbreras, hizo su debut en LaLiga 1|2|3 tras haberse lesionado en pretemporada. El central tenía muchas ganas de vestir la camiseta del equipo lorquino en el fútbol profesional, y tras muchas semanas de intenso trabajo, su deseo se hizo realidad.

“Ahora toca coger ritmo”

No ha sido un proceso fácil, Antonio López se quedó con la miel en los labios aunque al final consiguió jugar en Segunda División con el Lorca FC. No se pudo decir lo mismo de Rafa Chumbi, quien finalmente no pudo volver a vestir la camiseta del conjunto de la Ciudad del Sol. “Desde el mismo momento que me lesioné, he estado pensando en este día”. Fue titular ante la baja de Didier Digard ocupando el centro de esa zaga de cinco hombres tan característica de Fabri González en estas últimas semanas. Tuvo una aportación importante en el partido, aunque finalmente no consiguieron llevarse los tres puntos.

“Físicamente no me he encontrado mal durante el partido”. Hasta hace menos de un mes, continuaba entrenándose a parte del grupo, aunque el resto de bajas de la plantilla le han obligado a dar el salto. Se confirmó a principios del mes pasado que tendría ficha con la primera plantilla, y tras varias semanas de espera se confirmaron esos rumores. El Lorca se centra ya en su próximo partido en Tenerife, equipo que se llevó un punto de su visita al Artés Carrasco.