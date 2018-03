Previa Cádiz CF - SD Huesca: la hora de la verdad

Hablar de final a falta de once jornadas para el termino del campeonato liguero puede parecer descabellado, pero si el Cádiz quiere ocupar una de las dos plazas de ascenso directo cuando termine la temporada regular, el partido de mañana podría ser considerado como tal. Llega a Carranza el Huesca, en segunda posición pero inmerso en una racha negativa que esperar cortar en el feudo amarillo. Ante ellos, toda una afición cadista volcada con sus colores y un equipo que ya ha dejado claro que a ilusión no les gana nadie. Sin duda, el plantel que se haga con la victoria saldrá muy reforzado moralmente para encarar el último tramo de la campaña.

Asalto por el liderato

Ambos equipos llegan a esta cita conscientes de que una victoria los coloca en lo más alto de la clasificación. Tras la victoria del Sporting ante el Rayo Vallecano, la parte alta de la tabla se ha quedado más apretada que nunca. Una victoria del Cádiz supondría el triple empate a 57 puntos con el Huesca y el Rayo, pero que catapultaría al conjunto de Álvaro Cervera hasta la primera plaza. Por su parte, el Sporting se quedaría cuarto con 55 puntos. Si la victoria fuera para los aragoneses, dormirían como líderes en solitarios. Lo interesante de este asunto es que el Cádiz viaja a Vallecas la semana próxima y conseguir ganar al Huesca en Carranza haría que el plantel encarase el choque con sensaciones muy positivas y una moral mucho más alta.

Cruce de declaraciones

La derrota en el Alcoraz frente al Sporting no dejó nada satisfechos a los jugadores dirigidos por Rubi. Y es que las cosas para el Huesca han cambiado demasiado en muy poco tiempo: con el triste bagaje de dos puntos de los últimos quince posibles, los aragoneses perdieron la primera plaza, que ocupaban desde hacía 17 jornadas. Tras el partido, el Cucho Hernández realizó las siguientes declaraciones: "En Cádiz vamos a ganar seguro", a lo que Servando no tardó en responder. "El lunes nos vemos y hablamos en el campo". El lunes ha llegado y el capitán cadista no sólo deberá prestar atención a las palabras del colombiano, joven promesa de la liga con tan sólo 18 años, sino que también tendrá que estar bien atento a las habilidades futbolísticas y al olfato goleador del delantero oscense.

Vuelven Melero y Moi Gómez

Rubi podrá volver a contar con varias de sus piezas claves durante la temporada. Hay quien achica la mala racha con las lesiones y sanciones sufridas por los aragoneses en las últimas fechas. Lo cierto es que el entrenador catalán tiene en sus manos el colocar el once de gala de su equipo. El retorno de Melero es una mala noticia para los defensas amarillos, puesto que él y su compañero Cucho han anotado más de la mitad de los goles marcados por el Huesca esta campaña. Por otra parte, Rubi también recupera a Moi Gómez, que seguramente partirá desde el banquillo, y a Alexander, lateral derecho que no estuvo en la derrota frente al Sporting de Gijón.

El Cádiz, a dar un golpe sobre la mesa

Aunque Cervera le quite peso al equipo, "tenemos mucha presión, la que nos ponemos nosotros y la que nos pone la gente de fuera", es indudable que nos encontramos ante una oportunidad histórica de volver a Primera División. Ya no valen las excusas de que "somos un recién ascendido" o frases por el estilo. A falta de once jornadas tenemos el liderato a tiro y es el momento de mandar un mensaje al Huesca y a los demás equipos que se encuentran en la parte alta. Ante el equipo oscense, se debe ver a un Cádiz serio, centrado, saliendo desde el minuto cero a por el encuentro y, por encima de lo demás, con muchísima ilusión. Ilusión que no faltará en la grada, puesto que la afición llevará en volandas a su equipo conscientes de la vital importancia del choque.

Posibles alineaciones

Cervera pudo contar con todos los jugadores de su plantilla a excepción de Romera, que sigue recuperándose de su lesión. Cabía la duda de si Abdullah iba a llegar a tiempo para el partido tras estar con su selección, y finalmente ha entrado en la convocatoria del conjunto amarillo. La lista completa es la siguiente: Cifuentes, Rubén Yáñez; Rober Correa, Carpio, Lucas, Servando, Marcos Mauro, Kecojevic; Garrido, Abdullah, Álex, Perea, Eugeni, Salvi Sánchez, Moha, Aitor, Álvaro García; Jona, Barral y Carrillo.

Rubi, como hemos comentado anteriormente, podrá volver a contar con Melero, Alexander y Moi Gómez.