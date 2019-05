Gerard López: "Es de los partidos que más satisfecho me ha dejado"

El Barça B volvió a encontrarse con la derrota tras no poder ganar a Osasuna. Ambos equipos llegaban al Miniestadi con la necesidad de conseguir tres puntos importantes para sus respectivos intereses. Pese a que el partido lo dominó el conjunto azulgrana, fueron los rojillos quiénes terminaron logrando una victoria importante, que les vuelve a meter en plena lucha por ascender a Primera División.

"Lo importante es que hemos dado la cara, no tengo nada que decir. Es de los partidos que más satisfecho me ha dejado" Gerard López analizó lo que sucedió en el verde después del partido, en sala de prensa. El técnico culé destacó la incidencia que están teniendo las bajas en su plantilla, ya sea por lesión o por parón de selecciones: "Hoy era un partido condicionado por las bajas. Teníamos nueve que no podían venir, y por eso he tirado de juveniles. Íbamos apurados en posiciones importantes. No sé cuál es la solución para los parones internacionales, porque si paras la competición, se alarga mucho más que ahora; somos dos equipos por lo que el calendario va hasta principio de junio, y se alarga hasta finales por las eliminatorias de ascenso, no hay tiempo material para parar. Somos, junto con el Sevilla Atlético, los dos equipos más perjudicados en este sentido. Lo importante es que hemos dado la cara, no tengo nada que decir. Es de los partidos que más satisfecho me ha dejado".

"Partido muy bueno del equipo en cuanto a fútbol, hemos sido mucho mejores que ellos, pero nos han ganado. Me toca hacer valoración de todo, el resultado es frustrante, por las oportunidades y por el cómo ha sido pero esto nos tiene que reforzar; hemos sido superiores a un equipo que viene de primera y está luchando por ascender. Buena disposición del equipo a tener el balón, cosa que nos había faltado en los últimos partidos, sobre todo en casa y lo hemos solucionado retrasando la posición de Carles Aleñá para dejarle libertad a Vitinho en la media punta. Si la primera parte había sido igualada, en la segunda hemos tenido más la sensación de posesión y de tener el partido controlado. Ha sido increíble que Osasuna, que está en todo el derecho de defenderse y salir a la contra, haya cedido estas oportunidades claras. En una jugada aislada viene el 0-2. El equipo ha crecido", analizó Gerard López sobre el partido.