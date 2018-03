Arambarri se perderá lo que resta de temporada

Google Plus

Se confirmaron los malos presagios. Lo que parecía quedar en un susto, se acabó convirtiendo en un disgusto. Finalmente, Mauro Arambarri sí fue operado de la fisura que sufrió en su quinto metatarsiano del pie izquierdo durante un entrenamiento en la semana pasada. El periodo de baja que se estima es alrededor de unos dos meses, por lo que se perderá lo que resta de curso.

Por tanto, es la tercera lesión que sufre el Getafe en la misma zona del cuerpo, ya que previamente cayeron Gaku Shibasaki y Markel Bergara. La mala fortuna sigue cebándose con los azulones en forma de lesiones, ya que también lo estuvieron Pacheco, Ángel, Álvaro Jiménez, Guaita o Loïc Rémy, entre otros.

El centrocampista uruguayo de 22 años, cedido por el Club Atlético Boston River, estaba siendo una pieza clave en los esquemas de Bordalás. Un pivote al uso y gusto del técnico alicantino. Pegajoso, duro, voraz, que choca cual tren de mercancías... Un box to box al cual nunca le faltaba la gasolina, llegando bastante entero al final de los duelos. No obstante, no es que ande escaso de finura, ya que cuando era necesario, se ponía el esmoquin para repartir elegancia.

Incluso ante esa plaga de lesiones/sanciones, el natural de Salto ha llegado a jugar con Bergara (está cerca de volver), Gaku, Fajr o Sergio Mora en la medular, siendo él una figura inamovible desde la primera jornada. En total (La Liga y Copa del Rey), su balance era de 29 partidos, un golazo -el que marcó al Leganés en el primer Derbi Histórico- y dos asistencias. O lo que es lo mismo, 2.284 minutos, casi la totalidad de los 90' en cada encuentro. Una auténtica barbaridad. Así, el 'Geta' tendrá que remar por Europa lo que queda de campaña sin el charrúa.