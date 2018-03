¿Es Paco Jémez una buena alternativa a Garitano?

Google Plus

La temporada 2017-18 aún no ha acabado, pero en Leganés empiezan a surgir rumores de cara a la próxima. Asier Garitano no ha aclarado su futuro todavía y no lo hará hasta que el club logre el objetivo marcado al comienzo de la campaña: la salvación. El buen hacer del técnico vasco en el banquillo pepinero ha levantado el interés de clubes como Athletic, Real Sociedad, Villarreal y Eibar, lo que hace que la directiva del club empiece a barajar opciones por si Garitano finalmente decide marcharse. Algunas informaciones, y aunque se trate tan solo de un rumor, sitúan a Paco Jémez como alternativa al banquillo de Butarque. Pero, ¿es lo que necesita el CD Leganés?

El técnico de Las Palmas tiene a su equipo en 18º posición, a seis puntos de la salvación. Su llegada a la isla ha mejorado al conjunto canario, al que cogió colista empatado con el Málaga, pero no ha sido suficiente para sacarle del descenso. Sus números en Liga son de dos victorias, cuatro empates y seis derrotas en doce partidos, con ocho goles a favor y veinte en contra. Su salida a final de temporada es más que probable, aunque logre la permanencia.

La posible llegada de Paco al banquillo de Butarque sería un cambio de estilo total para el Leganés, acostumbrado a mantenerse fuertes atrás y tener la contra y el balón parado como principales armas ofensivas. Los equipos de Jémez, por el contrario, siempre tienen como seña de identidad la salida de balón desde la defensa y la posesión, siendo más ofensivos que defensivos, lo que siempre ha sido objeto de críticas para el técnico por su juego demasiado arriesgado que ha provocado que encaje muchos goles. Su fútbol más asociativo y creativo contrasta totalmente con el que acostumbra a ver el público de Butarque, basado en la efectividad.

A su favor, cuenta con una magnífica experiencia en un club modesto como el Rayo Vallecano, al que logró colocarle octavo, a punto de clasificarse para Europa, firmando la mejor temporada de la historia para los madrileños. En sus cuatro temporadas en Vallecas, ha rondado los 50 goles anotados (50, 46, 46, 52), algo que parece impensable en Leganés debido a la falta de gol. Destacan, por otro lado, las abultadas cifras de goles en contra (66, 80, 68, 73), precisamente el punto fuerte del Leganés.

Granada y Cruz Azul fueron sus siguientes destinos, con un sabor un tanto amargo. En el conjunto andaluz fue destituido en las primeras jornadas con el equipo colista, mientras que en México fue muy cuestionado, a pesar de clasificarse para la fase final del Torneo Apertura, después de no hacerlo en los tres años anteriores.

Este hipotético baile de entrenadores supondría también una modificación en la plantilla, configurada con jugadores con entrega, fuerza y velocidad más que técnicos con el balón. Lo que no se alteraría, en principio, sería el sistema. El 4-2-3-1 es un habitual en las alineaciones de Jémez desde que entrenaba al Rayo Vallecano hasta su actual etapa en Las Palmas.

Su aportación al equipo sería vital para el plano ofensivo, en el que siempre ha mejorado Jémez a sus equipos, así como en cuanto a la posesión y al juego, aunque la parcela defensiva podría sufrir en este aspecto. Con el tiempo se verá si se queda en solo un rumor, o si Paco Jémez será la revolución que plantea el Leganés para la próxima temporada si finalmente se marcha Asier Garitano.