El Numancia cae en Granada de la forma más cruel

Numancia : Aitor, Markel, Escassi, C. Gutiérrez, Ripa (18 Saul), Íñigo Pérez, Diamanka, Mateu, Pere Milla , Nacho (68 Valcarce) y Guillermo (82 Higinio)

El Numancia sucumbió en Los Cármenes en las postrimerías del partido con un gol de Espinosa que no hizo justicia a lo visto sobre el terreno de juego. Andaluces y sorianos ofrecieron un partido disputado en el que lo más justo habría sido el empate tras lo visto durante los noventa minutos.

Debut de Pedro Morilla

El nuevo técnico granadino dirigía su primer encuentro al frente del Granada tras haber sustituido a José Luis Oltra. Sus pupilos salieron a por la victoria desde el primer minuto pero se encontraron ante un Numancia bien plantado sobre el terreno de juego, sabedor de la importancia del choque. La primera parte transcurrió entre las intentonas de los locales por llevar el ritmo del partido y las salidas a la contra de un Numancia muy bien organizado que tuvo en botas de Íñigo Pérez y Marc Mateu las jugadas más peligrosas de su equipo. Dos faltas desde la frontal del área fueron las ocasiones más peligrosas de los rojillos en la primera parte, aunque ninguna vio portería.

Por su parte, el Granada tuvo en Puertas al hombre más incisivo en una primera mitad donde el Numancia tuvo que echar mano de la primera sustitución con la lesión de Ripa, que se resintió de su pierna tras un choque. Saúl salió como recambio. El equipo de Jagoba Arrasate se defendió a las mil maravillas de los ataques del Granada, dejando en numerosas ocasiones a los andaluces en fuera de juego gracias a la buena coordinación de la zaga rojilla.

Acoso nazarí en el inicio de la segunda parte

Los andaluces se volcaron sobre la portería defendida por Aitor Fernández. Puertas tuvo el gol pero, cuando se disponía a rematar solo ante Aitor Fernández, se resbaló y dio con el balón fuera. Joselu tuvo la ocasión más clara de los andaluces pero su remate a bocajarro fue despejado con gran acierto por Aitor Fernández. Mientras, el Numancia se centraba en buscar con balones parados y salidas a la contra el peligro en la meta contraria. Marc Mateu tuvo el 0-1 pero su volea se marchó desviada tras el centro desde la banda derecha.

El partido agonizaba y cuando todos daban por lógico el empate apareció Espinosa para, desde la frontal del área, fusilar por el lado izquierdo a un Aitor Fernández que nada pudo hacer para evitar el tanto andaluz. Tras el gol andaluz, los de Jagoba Arrasate solo dispusieron de una jugada de Pere Milla en la que el jugador catalán realizó un gran control pero no pudo rematar a portería. Los locales se dedicaron a dejar pasar el descuento ante la desesperación e impotencia de los hombres rojillos, que veían cómo se les había escapado un punto ante un rival directo.

Con el 1-0 el Granada se sitúa en quinta posición, con 52 puntos. Los nazaríes visitan al Lorca la próxima jornada. Por su parte, el Numancia se queda décimo, con 48 puntos, a dos puntos de la zona de Playoff, que la marca Osasuna. El equipo de Jagoba Arrasate disputará el próximo sábado a las 4 de la tarde una auténtica final en la lucha por la zona de promoción ante el Córdoba.

La derrota, no refleja lo visto durante los noventa minutos, en los que lo más justo hubiera sido un reparto de puntos vistas las intentonas de ambos equipos. Bien es cierto que los de Jagoba Arrasate no dispararon a puerta pero sí llevaron peligro a la portería rival. La Liga 123 entra en su recta final, donde quedan 10 partidos repletos de emoción para determinar quién ocupará la zona de promoción. En las próximas semanas saldremos de dudas, no se lo pierdan.