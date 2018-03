Los datos del Real Zaragoza-Sevilla Atlético: buenos datos para un mal resultado

El equipo aragonés recibía al colista de la tabla con el objetivo de sumar los tres puntos y la séptima victoria consecutiva. Un partido que parecía fácil para el equipo de Natxo González pero que no fue así, ya que los de Luis García Tevenet anotaron el único gol del partido y que el Zaragoza no supo remontar. De esta manera, el conjunto blanquillo no supo mantener su racha positiva de resultados y no consigue entrar en los puestos de PlayOff. Pero en este artículo, se analizan los datos que dejó el encuentro entre ambos conjuntos y gracias a SofaScore.

Dominando la posesión, pero no los lanzamientos

La posesión fue claramente de dominio aragonés, ya que el conjunto de Natxo González terminó el partido con el 61% frente al 31% del Sevilla Atlético, aunque el dominio fue total en la segunda mitad del partido, en la que los blanquillos dominaron con 70% de posesión frente al 20% del filial andaluz.

En cuanto a los tiros, el Sevilla Atlético lanzó más que el Zaragoza ya que aprovechaba todos los contraataques que les permitían y acababan finalizando todas las jugadas de las que dispuso el filial. Doce tiros consiguieron los locales, y trece el Sevilla Atlético.

Gran acierto en los pases

Y es que el Zaragoza realizó 505 pases en todo el partido, 200 más que el Sevilla Atlético. De esas cinco centenas de pases, el equipo local acertó el 82% de pases (413) mientras que el filial sevillista erró más e hizo un el 75% de los pases precisos. Aún con los nervios que pudo suponer el ir perdiendo, el equipo aragonés consiguió un 86% de pases acertados en la segunda parte, frente al 71% de los conseguidos por los sevillistas.

El Sevilla Atlético venció en los duelos por el césped

El filial dirigido por Luis García Tevenet se llevó un total de 65 duelos por el césped, mientras que los pupilos de Natxo González solo se llevaron 49 duelos. Si que hay que destacar que el Real Zaragoza ganó la mayoría de los duelos por alto, ya que salió vencedor en 16 balones aéreos frente a los 12 del Sevilla Atlético.

Más faltas pero menos tarjetas

El Zaragoza realizó un total de 18 faltas en todo el partido, pero solo recibió una tarjeta amarilla para Iñigo Eguaras, que además se perderá el encuentro ante la Cultural Leonesa del próximo sábado. El Sevilla Atlético recibió cuatro tarjetas amarillas en las doce faltas que realizó a lo largo de todo el encuentro.