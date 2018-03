Alejandro Menéndez: "Hemos sido mejores en el control de juego y en el dominio territorial"

El Burgos CF cosechó su segundo empate consecutivo en casa uno a uno ante el Racing, en un encuentro en el que dominó, como así explicó su entrenador: "Hemos sido mejores en el control de juego, dominio territorial y ocasiones, sobre todo en los primeros 35 minutos donde hemos circulado muy bien el balón. Hemos estado intensos tras las pérdidas de balón siendo un Burgos rocoso que asfixiaba al rival por insistencia".

Menéndez llevaba toda la razón, el Burgos asfixió al Racing en una de las mejores primeras partes del conjunto blanquinegro, donde logró el gol pero le siguió faltando esa definición que le haría aumentar la distancia en el marcador. El entrenador blanquinegro habló también de ese mal rato que pasó el Racing: "El Racing ha sufrido mucho en esos primeros 35 minutos, donde no tenía iniciativa ni las condiciones de llegar al área con cierta comodidad".

El míster habló también de la segunda mitad donde el Burgos dio un bajón y eso lo aprovechó el Racing, sobre todo en los últimos minutos, para apretar buscando el gol: "En el inicio del segundo tiempo dejamos de tener el control del balón y en los últimos diez minutos penalizamos mucho las pérdidas de balón".

Habló del trabajo desempeñado por su equipo y sus jugadores y también dejó caer una pequeña alabanza para el equipo rival: "El equipo ha trabajado muchísimo ante un Racing que tiene dinamita y te puede hacer gol en cualquier momento. Tengo que felicitar a los jugadores por el desgaste sufrido y vuelvo a decir que creo que se merecían la victoria".

A pesar de las buenas sensaciones el Burgos sigue sin lograr sacar los tres puntos, algo falta para que el conjunto blanquinegro empiece a sumar de tres en tres y sobre ello también habló Menéndez, dándonos a todos la clave de lo que le falta al Burgos para conseguir victorias: "Nos falta una pizquita para consolidar esos partidos, meter ese balón y ganar al defensor para lograr la victoria. Ahora hacemos tres o cuatro ocasiones por partido pero nos falta la esencia de los últimos 30 metros, el último pase, el ganar al defensor por velocidad o desequilibrio...es algo que sabemos que no podemos conseguir por calidad individual pero sí por trabajo".

Para finalizar la rueda de prensa, el técnico blanquinegro fue preguntado por su renovación ya que Saizar y Julio Rico han sido ya renovados por una temporada más, ante lo que contestó calmado dejando clara su opinión: "No me quema para nada el no saber si tendré un año más aquí o no, estoy muy satisfecho de ver que el trabajo se va cumpliendo y los objetivos también, la mayoría de la afición está contenta y me piden la renovación por la calle".