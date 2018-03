El gigante golpea en dirección a la permanencia

Google Plus

Partido importantísimo el que se iba a disputar en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz, en el que el conjunto extremeño se jugaba un cuarto de la permanencia, ya que los equipos de atrás e incluso los que estaban delante y podía adelantar en la clasificación, habían o estaban pinchando en sus respectivos partidos. Era cuestión de vida o muerte.

Nada más pitar el árbitro el comienzo del partido, salen las dos balas en la punta de ataque del CD Badajoz a realizar esa presión asfixiante, haciendo imposible jugar al equipo contrario. Lo mismo de siempre en los partidos de casa y que hace que todos los aficionados se enchufen viendo el partido. Pero en el minuto 7, primera jugada de peligro del CD Badajoz, jugada por banda izquierda de Guzmán Casaseca haciendo una pared con Juanma y adentrándose en el área para definir ante la salida del meta nazarí y hacer el 1-0 en el marcador, tocaba sufrir todo el partido.

El filial nazarí siguió con su mismo planteamiento, con triangulaciones entre los tres centrales pero no había profundidad ni fluidez en su juego, así que decidieron tirar balones en largo a la espalda de los laterales del conjunto local, donde encontraron en el minuto 15 una ocasión clarísima de Carlos Neva para quedarse solo y encarar a Pawel Florek, que estuvo muy atento y mandó el balón a córner. El nuevo fichaje polaco sub-21 debutaba en el once, aunque no tuvo que esforzarse mucho en todo el partido, transmitió confianza y seguridad.

Fue un partido en el que los jugadores blanquinegros se pusieron el mono de trabajo y realizaron un gran esfuerzo físico a la hora de taponar huecos y dejar sin opciones al equipo visitante, sólo Guzmán Casaseca parecía ofrecer algo en ataque, ya que Juanma presionaba mucho y llegaba cansado al ataque, Alex Rubio estaba impreciso y en opciones claras de pase a gol prefería jugarsela él solo y un Ruano desacertado, no eran capaces de crear peligro a la meta del conjunto visitante.

La segunda parte cambió en varios aspectos, el CD Badajoz dejó de realizar la presión asfixiante en la salida de balón del conjunto nazarí y empezó a echarse atrás replegando las líneas, como consecuencia de que no tenían las fuerzas suficientes para seguir ese ritmo de partido.

El Granada B tenía el balón pero no avanzaba pese a ganar terreno y aire. Juan Marrero optó por dar entrada de Eloy por Alex Rubio, que no sirvió de nada y de Rafa García por Javi Pérez, tiene un perfil más canchero y de poco recorrido. La consigna era contener y que los visitantes no metieran gol.

El equipo visitante pareció no tener prisa, tocando de un lado a otro buscando jugándose todo en el último suspiro y la tuvo en una falta desde la frontal en el minuto 94, donde todo el Nuevo Vivero contenía profundamente la respiración y rezaba para ese balón no entrara, finalmente rebotó en la barrera pacense y el colegiado (que realizó un partido bastante flojo y que se fue con una pitada tremenda de todo el estadio) señaló el final del partido.

Victoria fundamental para el equipo extremeño, que se sitúa en la décima posición con 39 puntos, a 5 puntos del playout y a 6 del descenso y ve mas cerca la permanencia, la semana que viene también tienen un partido clave frente a Las Palmas Atl. donde buscaran sellar otros tres puntos y estar a nada de la permanencia, mientras que el conjunto nazarí es octavo con 43 puntos y que lleva sin conocer la victoria 5 jornadas seguidas y la semana que viene recibe al Betis B que está en busca de salir de puestos de descenso.