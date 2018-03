España sub-21 vs Estonia sub-21 en vivo y en directo online en clasificatorio

Google Plus

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Estonia vs España sub-21 en vivo, perteneciente fase de clasificación para el Campeonato de Europa Sub-21. El encuentro tendrá lugar en el estadio El Toralín, en Ponferrada, a las 19:30.

Toda la información del encuentro Estonia vs España en la previa. La transmisión al minuto en vivo de hoy comenzará al inicio del partido en su periódico deportivo de referencia, en VAVEL España.

El Toralín, Ponferrada (elbierzonoticias.com)

El estadio donde se disputará el encuentro España-Estonia será en El Toralín de Ponferrada (León). En este estadio, la Selección sub-21 realizó el último entrenamiento antes de verse las caras frente a Estonia. Con un aforo de 8.400 localidades, el estadio del SD Ponferradina se convertirá en el escenario del posible pase de España al Campeonato de Europa que se disputará en Italia y San Marino.

Dumitri Muntean, colegiado del encuentro (zimbio.com)

El colegiado encargado de dirigir el encuentro será Dumitri Muntean. El nacido en Moldavia tiene experiencia en esta clase de encuentros, ya que se ha hecho cargo de mediar en partidos de Europa League, la Eurocopa sub-21 y la UEFA Youth League.

Dani Ceballos, jugador del Real Madrid y de la Selección Española sub-21 (zimbio.com)

Atentos en el partido España-Estonia al jugador del Real Madrid, Dani Ceballos. El centrocampista recibió la llamada de Celades a pesar de disputar pocos minutos en el club merengue. La oportunidad del seleccionador español puede ser clave para que Ceballos brille con luz propia, haciendo que en el Real Madrid abran los ojos y vean a un jugador con una calidad palpable. Albert Celades prefiere en su esquema jugadores que demuestran su valía con minutos en sus respectivos clubes, no obstante, el caso de Ceballos es especial. Hubo conversaciones Celades-Ceballos antes de la llamada de la Selección y llegaron al acuerdo de que el jugador del Real Madrid iría convocado, ya que el tema de los minutos tendrá solución. Por lo tanto, el jugador que brilló con el Betis y su luz tuvo un par de parpadeos en el conjunto merengue, aprovechará cada oportunidad ofrecida por Celades para recuperar su toque y demostrar que su compromiso dentro del campo.

Andre Järva, jugador de Estonia (jkkalev.ee)

Atentos en el partido España-Estonia al trabajo en equipo de los de Estonia. No tienen ninguna figura que destaque sobre los demás, ya que la mayoría de sus jugadores están desarrollando su fútbol en Estonia, un país con pocas oportunidades de futuro. Sin embargo, a pesar de no tener esa estrella que todos los equipos tienen, cuando los de Estonia juegan en equipo se convierten en un rival peligroso al que no hay que menospreciar.

Albert Celades, seleccionador español (sefutbol.com)

Albert Celades superó la prueba frente a Irlanda del Norte. La selección de los chicos de verde era la que más preocupaba a Celades a largo plazo, no obstante, sobre Estonia dijo que es una selección “con poco que perder y que va a exigir hacer un partido brillante”. El pase a Italia está a la vuelta de la esquina, sin embargo, Celades no quiere que ningún jugador se confíe, ya que el resto de selecciones también compiten y no dan nada regalado. Por lo tanto, los dirigidos por Celades saldrán a por todas y van a “tener que hacer un partido brillante para ganar” según Celades.

Entrenamiento de la sub-21 (sefutbol.com)

La diferencia de nivel entre ambas selecciones es abismal. Los jugadores que van con La Rojita están en grandes equipos o son piezas clave de los respectivos esquemas de sus técnicos. Por otro lado, los jugadores de la selección de Estonia no han tenido una gran proyección de sus carreras en grandes clubes, limitándose la mayoría a equipos de la Liga nacional de Estonia. Además, los de Celades tienen un futuro por delante, ya que poco a poco se van convirtiendo en jugadores cruciales y son el futuro de la Absoluta.

España llega al encuentro como primera de grupo con 15 puntos en cinco partidos. Estonia se encuentra como colista en la última posición, obteniendo tan solo un punto en seis partidos. España y Estonia se han enfrentado en un total de seis ocasiones, siendo la primera vez en el año 2011, donde España ganó por un resultado de 6-0. En esas seis ocasiones, Estonia no fue capaz ni de ganar ni de sacar un empate, no obstante, el último partido jugado en el 2017, España ganó por la mínima en un encuentro muy defensivo.

Los últimos partidos de la Selección Española sub-21 son en positivo. Ningún partido de la Ronda Élite cuenta como perdido en la lista de los últimos encuentros de España. El pasado 22 de marzo, frente a Irlanda del Norte, La Rojita sacó un resultado de 3-5 a favor, siendo una victoria crucial en esta fase clasificatoria. Eslovaquia e Islandia también se enfrentaron a los de Celades y también se fueron a casa con una derrota. Habría que remontarse hasta el 30 de junio del pasado 2017 para ver la última derrota de España, que fue en playoffs frente a Alemania.

La seleccion de Estonia sub-21 (sefutbol.com)

La suerte de Estonia es totalmente opuesta. Llevan sin ganar un encuentro desde el año 2016, que ganaron a la selección de Kirguistán en penaltis. En este periodo de clasificación para el Campeonato de Europa, la selección de Estonia lo máximo que ha podido sacar es un empate frente a Estonia. Parece ser que les cuesta mantener la ofensiva y la defensiva en el mismo partido, ya que cuando consiguen encontrar la portería dejan indefensa la propia, por ello, a pesar de meter algunos goles, los rivales siempre meten más que los de Estonia.

Solo queda esperar a ver el encuentro para saber como se desenvolverá. Los de Celades se encontrarán una selección muy ruda, y lo más probable, es que será un encuentro algo duro. España podría afianzar frente a Estonia su pase para el Campeonato de Europa que se celebrará en Italia y San Marino. Irlanda del Norte era la rival más próxima, pero tras la victoria frente a los de verde del otro día, existe una brecha de cinco puntos, a favor de España, entre ambas selecciones. Si los de Irlanda del Norte vuelven a pinchar, se podría decir con totalidad que España participará en el Europeo.