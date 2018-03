Todo por decidir

Google Plus

La jornada 31 del grupo XIV dejó los siguientes resultados :

Pueblonuevo 2-1 Diocesano

Por unas horas el Pueblonuevo se encontraba fuera del descenso, tras muchas jornadas después, pero la victoria del Valdivia vuelve a dejar la situación como estaba. Los de Santi Amaro se encuentran a un punto de la zona de salvación mientras el Diocesano , que no está salvado matemáticamente, volvió a perder fuera de casa en un partido en el que el Pueblonuevo fue muy superior al conjunto cacereño. Un doblete de Javi Martín puso en ventaja al Puenlonuevo y Enrique Franco en el minuto 78 dio algo de emoción al partido aunque el marcador no se volvería a moverse.

Foto vía twiter del Pueblonuevo

Extremadura B 0-2 Moralo

Tras el empate frente al Cacereño la semana pasada con esta victoria sigue en la lucha por el campeonato donde se sitúa a dos puntos del líder. Partido serio el que jugó el equipo de Navalmoral que no permitió que el filial almendralejense pudiera arrebatar los tres puntos a los de Emilio Gil. Se adelantó en el 40 con un gol de Quijada y en el minuto 67 sentenció el encuentro con un gol de Raúl Gordo. El Extremadura B tendrá que seguir para salvarse ya que se encuentra a tres puntos del descenso.

CD Don Benito 1-0 Azuaga

Nueva victoria del Don Benito que le sitúa en el tercer puesto de la clasificación y con licencia para soñar ya que se encuentra a 4 del Moralo que es segundo. Partido muy duro y contra un rival siempre complicado como es el Azuaga que se resolvió con un tanto de Adrían Gonzalez en el minuto 87 llevando el delirio a las gradas del Vicente Sanz. El equipo de Juan Antonio García deberá seguir peleando debido a que el quinto puesto está a tres puntos tras la victoria del Plasencia frente al Coria.

Montijo 1-0 Aceuchal

El Montijo vuelve a ganar en casa y esta vez frente a un rival directo como es el Aceuchal. En el minuto 85 Emilio Tienza anotó el gol de la victoria para el Montijo , con estos tres puntos se coloca a siete puntos del Plueblonuevo y se da un respiro ya que de no ganar se hubiese complicado. El Aceuchal con esta derrota se encuentra a cuatro puntos del descenso tras la victoria de los equipos de abajo. La próxima jornada es crucial para ambos equipos ya que se enfrenta a rivales directo como son el Valdivia y Olivenza respectivamente.

Olivenza 2-2 Trujillo

Empate que no deja con buen sabor de boca a ninguno de los dos. El Olivenza todavía no ha certificado su permanencia y con estos tres puntos habría dado un golpe encima de la mesa mientras que el Trujillo se mete en problemas porque se encuentra a tan solo dos puntos del descenso. Partido loco que pudo ganar cualquiera , se empezó adelantando nada más arrancar el encuentro con un gol en propia de Ivan Cabanillas , en el minuto 17 empataría el Olivenza gracias al gol de Juan Andrés que volvería a marcar nada más empezar el segundo tiempo pero el Trujillo no se rindió y empató en el último minuto gracias al gol de Manuel Fernandez.

Calamonte 2-2 Castuera

Empate que no contenta a ninguno de los dos. El partido se rompió en la segunda parte cuando el Castuera se adelantó gracias al tanto de Juan Matías Barquero pero el Olivenza iba a remontar el partido en dos minutos primero Jose María Sánchez y después Antonio Carrasco de penalti le daban la vuelta al partido aunque lo mejor estuvo en el final porque cuando parecía que el Calamonte iba a dejar sentenciada su permanencia un gol de Dionisio Gallego hace que tenga que continuar luchando. El Castuera se queda a cuatro puntos del descenso.

Cacereño 2-1 Jerez

Victoria de prestigio del líder que sigue comandando la tabla por segunda semana consecutiva. El Cacereño se puso 2-0 en el marcador y jugando un gran encuentro gracias a los goles de Rinco y Viñuela pero el gol de Ramiro en el 79 hizo que sufriera más de la cuenta para llevarse los tres puntos. El Jerez cae a tierra de nadie ya que los play off los tiene a 14 puntos y el descenso a 23 puntos , la primera vuelta le fallo al equipo de Vázquez Bermejo.

Plasencia 1-0 Coria

En el duelo de aspirantes el Plasencia consiguió ganar y ponerse a un punto de su rival de ayer. Con tres victoria consecutivas el Plasencia es firme candidato a volver a disputar una fase de ascenso a 2b , gran partido de los hombres de Pastelero que con un gol de Aaron en el 25 se llevaron los tres puntos. El Coria que solo ha ganado 1 de sul últimos cinco partidos se mete en problemas ya que parecía que su clasificación para los play off iban a ser cuestión de horas.

Arroyo 2-0 Santa Amalia

En el duelo de los dos últimos clasificados el Arroyo confirmo su mejoría con su victoria , estos tres puntos le dan vida ya que siguen a 5 puntos de continuar un año más en tercera división por su parte el Santa Amalia queda muy tocado ya que esta derrota sumado a la victoria del Valdivia le colocan a ocho puntos de la salvación. Los goles del Arroyo fueron obra de Hugo González y Benjamin en el último tramo de la primera parte que dejaron visto para sentencia el encuentro.

Amanecer 1-2 Valdivia

El Valdivia volvió a ganar casi cuatro meses después aunque esta victoria le dejan a un punto del descenso ,que por unas horas ocupó con la victoria del Pueblonuevo, pero no hay que olvidar que un descenso de los equipo extremeños de 2b harían descender a cuatros equipos en vez de a tres por lo que tendrá que mejor su clasificación para poder estar más tranquilo. El partido fue muy disputado donde el Amanecer se adelantó con un gol de Diop en el minuto 5 a partir de ese gol el Amanecer de durmió y los de Richi Tapia despertaron aunque fue en la segunda parte cuando llegó la reacción primero con un gol de Roberto de penalti y en el 81 un gol de Ángel Luis a la salida de un córner le daban los tres puntos a los valdivianos.

Hay que recordar que el próximo jueves vuelve la competición ya que se adelanta algunos partidos a este día.