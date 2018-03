Carlos Pita, patrimonio lucense

Google Plus

A sus 33 años, Carlos Pita está hecho un chaval. Cuando las piernas no rinden al mismo ritmo que antaño, el centrocampista de A Coruña sigue demostrando que con su cabeza, con su visión de juego, continúa a la altura de la categoría de plata del fútbol español. Francisco está apostando por él con regularidad, como su prolongación sobre el césped, como el recambio natural de un Azeed que necesita dosificarse. Junto a Seoane recuerda a aquel sistema con el que el Lugo se hizo con un nombre en el fútbol español, aquel doble pivote tan querido en la ciudad amurallada.

Esta temporada acumula 14 partidos disputados, de los que solo ha completado cuatro, y en los que ha partido como titular en la mitad de ellos, siete. El pasado sábado, desde la grada del Ángel Carro, se pudo apreciar a un Pita tan comprometido como siempre, pero más profesor que nunca. Corrigió la posición de Campillo –que actuó como enganche- en repetidas ocasiones, se comunicó constantemente con Seoane, y comandó a sus compañeros en el balón parado.

A día de hoy no es titular, y es muy complicado que vuelva a desempeñar ese rol. No por posibilidades, sino por su propio compromiso con un equipo que le ha dado todo. Las piernas de Azeed trabajan a otro ritmo, Pita no está para esos trotes. ¿Su función? Enseñar a los más jóvenes, ser ese futbolista que todo técnico desea tener en sus filas, su extensión en la plantilla.

No se sabe cuanto durará su estancia en la ciudad lucense. Siempre tendrá ofertas, tanto de aquí, como de fuera, pero será él el que decida. Que Carlos Pita está cómodo en el Lugo es algo obvio, ya son ocho temporadas, muchos partidos e infinidad de recuerdos. Pero tampoco quiere ser un mueble, en el momento en el que no le quede nada por aportar está claro que querrá hacer las maletas.