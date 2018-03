Deportivamente la calidad del FC Barcelona es indudable. Consolidado como uno de los mejores equipos del mundo en los últimos diez años, desde la época de Pep Guardiola, los retos de la entidad van mucho más allá del fútbol. No solo se trata de ver cada semana a Messi, Iniesta y compañía en el terreno de juego, sino de consolidar un proyecto que ayude a quiénes más lo necesitan. Un club que presume de 'valors' tiene que comprometerse con los mismos, y eso es lo que está haciendo el Barça desde hace ya unos años.

265 niños y niñas compartiendo fútbol y valores con Edmilson en Costa Rica | Foto: Fundació Barça

¿Cómo trabaja la Fundación Barça?

La Fundación Barça es una entidad independiente del club en lo deportivo aunque no en materia de subvención. Esta fundación tiene como eje principal dar apoyo a la infancia y a la juventud, dos colectivos vulnerables pero claves porque son el futuro, a través del deporte y la educación en valores; los valores son los que transmite el club: humildad, esfuerzo, ambición, juego en equipo y respeto. Este trabajo en valores se ha hecho desde la Masía, con la aportación de todos los futbolistas de la cantera hasta el primer equipo.

"La Fundación Barça hace realidad la expresión més que un club participando a hacer cambios reales entre los niños y los jóvenes más vulnerables a través del deporte y sus valores" La Fundación Barça ha iniciado una nueva etapa con un método de trabajo innovador. Desde Barcelona se quiere conseguir generar cambios sociales a través del deporte, para contribuir a una sociedad más igualitaria e inclusiva. Para hacer esto, se necesita la colaboración de otras entidades deportivas reconocidas a escalar mundial. Este proceso se pretende lograr con programas de intervención directa en tres ámbitos: prevención de la violencia, lucha contra la exclusión social y acceso a la educación. Todo esto se hace mediante programas propios o en colaboración; sensibilización y campañas; incidencia; innovación y generación de conocimiento.

No solo es fútbol, sino todos los deportes | Foto: Fundació Barça

Si esto se puede llevar a cabo es por la gran fuerza que tiene el FC Barcelona, que es una de las marcas más conocidas en todo el mundo. Esta situación permite que la Fundación sea una palanca de cambio en situaciones problemáticas; sacar a la luz las situaciones conflictivas es la mejor manera para intentar solucionarlas.

El club un 0,7 y los futbolistas un 1%

El centrocampista español del Manchester United, Juan Mata, se comprometió a donar el 1% de su salario a Common Goal, un fondo colectivo que utiliza el fútbol como herramienta de cambio, e invita a todos los futbolistas (y personal relacionado) a hacer lo mismo. El propio centrocampista lo comunicó a través de su gabinete de prensa. Mata gozó de una campaña mediática contundente para dar a conocer esta iniciativa, y ha conseguido que otras personalidades de este deporte se sumen a este proyecto: Vero Boquete, Olga García o Borja Lasso son solo algunos nombres de los muchos otros que ya se han unido a Common Goal.

Juan Mata en un partido con el United | Foto: Manchester United

Porque ir a ver a tus ídolos al estadio cada sábado está bien, pero saber que eso contribuye a poder ayudar a quiénes lo necesitan es lo que realmente hace que el FC Barcelona sea 'Més que un club' Lo que pocos saben, también por el deseo de no hacer tanto ruido del FC Barcelona, es que los futbolistas de la entidad azulgrana donan un 1% de su sueldo, que se reparte en 0,5% para la Fundació Barça y el otro 0,5% a la Agrupació Barça Jugadors; en un hipotético caso de que el futbolista cobre un sueldo de 20 millones de euros anuales, el 0,5% supone 100.000 euros. Además, el club dona el 0,7% de sus beneficios anuales; por lo que si el Barcelona genera 700 millones cada temporada, para la Fundació van casi cinco millones de euros. Estas son iniciativas que el club lleva a cabo desde el año 2010.

Las alianzas son un factor clave

La Fundación Barça trabaja para conseguir los objetivos antes mencionados, y en parte la subvención por parte del club hace mucho pero no todo queda en eso. La Fundación también busca otras vías de financiarse a través de empresas interesadas o de alianzas para ser más potentes. De hecho, grupos como La Caixa o Konami, a parte de ser patrocinadores oficiales del club, también contribuyen a los proyectos solidarios que desarrolla la Fundación. Otras empresas solo contribuyen en lo extradeportivo, como es el caso de Scotia Bank.

No todo queda en subvenciones, puesto que la Fundació Barça también colabora con otras fundaciones por un mismo objetivo. Con esta mentalidad, el Barça participa junto con UNICEF, ACNUR, la Fundación Johan Cruyff, Hospital Sant Joan de Déu, entre muchas otras. Aquí se ve entonces lo que quiere conseguir la Fundación mediante la cooperación con otras entidades de prestigio a nivel mundial.

Los jugadores de balonmano visitando el Hospital Vall Hebron | Foto: Fundació Barça

Sin ruido mediático

El FC Barcelona centra toda la atención de la prensa a nivel deportivo, así ha venido siendo en los últimos años con la consecución de títulos. No obstante, la Fundación trabaja en silencio para conseguir sus objetivos. Muchos se preguntan, ¿Por qué no se publicitan? La Fundació Barça no quiere ser noticia, sino mensaje. A través de esta condición de anonimato de la que gozan en la actualidad, se están consiguiendo grandes cambios, y no todo queda aquí. En los próximos años la Fundación quiere seguir ampliando horizontes para convertirse en un referente en la ayuda en niños y a jóvenes.