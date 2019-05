Gomelt continúa sin dar los resultados esperados

Nueva derrota del Lorca FC en su primera visita al Heliodoro Rodríguez López. Fabri González sigue sin dar con la tecla y no ha conseguido ganar ningún partido desde que tomó el mando del equipo. Los tinerfeños se plantaron en el campo y sin jugar su mejor fútbol de la temporada, consiguió deshacerse con facilidad de su rival que encajaron un gol en los primeros seis minutos de partido por parte de Suso. El descenso es ya una realidad y no pueden hacer nada por evitarlo. Fabri González contó con varias ausencias en el partido y tuvo que poner sobre el verde una alineación que no terminó de funcionar.

Una de las inclusiones en el once que ha sumado ya su tercera titularidad consecutiva fue Tomislav Gomelt. El croata llegó al club de la Ciudad del Sol en las últimas horas antes del cierre del mercado invernal de fichajes en calidad de cedido. No contó con muchas oportunidades tras su llegada aunque en los últimos partidos el técnico gallego ha decidido confiar en él. Sin embargo, su aportación en el juego no ha sido lo suficientemente buena. No ha terminado de encajar en el centro del campo lorquino aunque Fabri sigue decidiendo apostar por él.

Mientras tanto, otros jugadores se han quedado fuera del once y Gomelt no cuenta con todo el apoyo de la afición. A estas alturas de la temporada, el técnico lorquino ha tenido que probar muchas opciones para intentar conseguir los mejores resultados. El croata ha sido una de las piezas por las que ha optado en muchas opciones para intentar combinar con ciertos jugadores, pero su rendimiento no ha sido el esperado. Se mantiene la fuerte competencia en un centro del campo poblado de jugadores. Habrá que ver si Gomelt repite cuarta titularidad consecutiva frente a un Granada que mira a Primera División.