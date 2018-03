España, clasificada para el Europeo sub17

Estamos en el periodo en el que las selecciones europeas inician su camino para lograr disputar los campeonatos europeos de todas las categorías, la semana pasada empezaron la selección sub 19 y la sub 21 su lucha por meterse en sus respectivos torneos.

Pero sin embargo esta tarde la sub 17 no se estrenaba si no que ha terminado su paso por la Ronda de Élite del Europeo sub 17, consiguiendo quedar primero y clasificarse para la fase final de mayo en Inglaterra, gracias a un empate que encabezó el canterano del Real Madrid, Miguel Gutiérrez, al hacer el gol español de penalti. Serbia se sobrepuso y puso las tablas finales en el marcador.

No era un partido cualquiera pues España se la jugaba. Tenía que ganar o empatar para poder disputar ese Europeo. Con esa obligación salían al terreno de juego.

45 minutos de dominio absoluto

Los de Santi Denia consiguieron hacerse con el dominio de la primera parte, aunque pecaron de falta de puntería y protagonizaron las mejores ocasiones. Pero eso no les valió para irse al descanso siendo superiores y reflejándolo en el marcador.

España se adelantaba muy temprano, en el minuto 20. Una internada por banda derecha de la selección, terminó con un jugador serbio cometiendo penalti sobre Víctor Mollejo y que Miguel Gutiérrez se encargó de marcar.

La "suerte" no estaba con España

Serbia no bajó los brazos y reaccionó al gol de La Rojita. En el minuto 33, la que era la primera aproximación a la portería de Tenas, en una salida de córner muy bien ejecutada, Belic ponía el empate. Con este resultado, ambos conjuntos se dirigieron al túnel de vestuarios.

Tras ver la primera parte, una cosa quedó clara. Y es que el equipo de Santi Denia, pese al estar ya casi clasificados, puessolo con conseguir el empate les valía, prepararon muy bien el partido y, tanto futbolistas como cuerpo técnico salieron con una idea clara, aunque en el marcador no se viera como tal. El combinado nacional se llevó el partido a su terreno, con mucho control del juego, que hizo que los serbios se descentrasen y cometieran los errores que propiciaron las ocasiones de la selección, gracias especialmente a sus dos bandas, pero que no pudieron concretar los delanteros. Víctor Vallejo fue uno de los más destacados al ser el artífice de la jugada del gol.

Pero no todo iba a ser bueno, en medio de esa ilusión por verse clasificados, se dejaron llevar y no defendieron el saque de esquina que dio lugar al tanto del empate.

España perdió el control

En la segunda parte los chicos de Denia perdieron tanto el control del partido como el juego y la concentración, pero, aunque descentrados, consiguieron evitar que Serbia metiera el segundo gol. En la segunda mitad los serbios salieron al partido mucho mejor que España, Adelantaron sus líneas y con ello consiguieron poner en apuros a los españoles, aunque como marcó el resultado final, sin éxito.

En los últimos 10 minutos del encuentro, desde el minuto 80 Serbia se hizo con el control del balón y La Rojita se echó atrás, aguardó a la espera de las llegadas de los serbios tapando todas las líneas y espacios posibles que ofrecieran a sus rivales la oportunidad de marcar.

Al final España cumplió con las expectativas que se les pedía, hicieron los deberes, pese a haber empezado con mal pie la Ronda Élite y ha conseguido llevarse un punto que le vale para colocarse como la primera en el grupo y así clasificarse para disputar la fase final del Europeo de Inglaterra.