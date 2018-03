Colombia no pasa del empate ante Australia

Google Plus

La selección de fútbol de Colombia no pasó del empate en su visita a Australia. El conjunto dirigido por José Néstor Pékerman gozó de la posesión, de las mejores ocasiones e incluso Borja falló un penalti en el minuto 86. Aun así, la selección sudamericana no se marcha descontenta de sus dos últimos partidos amistosos: no ha perdido ninguno e incluso ganó a una de las mejores selecciones de Europa: Francia.

El dominio de la selección colombiana fue claro durante todo el encuentro, teniendo más del doble de ocasiones que su selección rival, Australia, dominando la posesión con un claro 58% a favor e incluso gozaron de más córners y realizaron más fueras de juego, pero el marcador no se movió durante todo el partido.

El único azulgrana que disputó minutos en el partido del pasado sábado fue Yerry Mina, que entró al descanso en el puesto de óscar Murillo y jugó toda la segunda parte. A parte del jugador azulgrana, en Colombia también jugaron actuales jugadores de la liga española, como el defensa Mojica, que milita en las filas del Girona, o del delantero Carlos Bacca, actual jugador del Villarreal. Incluso viejos conocidos de la Liga Santander, Falcao y James Rodríguez también jugaron de inicio para la selección colombiana.

Uno de los jugadores más destacados del partido fue Miguel Ángel Borja Hernández, actual jugador del Palmeiras brasileño. El delantero colombiano, que como Yerry Mina entró en el descanso, disputó los segundos 45 minutos y, primero, vio como le anulaban un gol y, ya en el minuto 86, tuvo la ocasión más clara para los visitantes. A cuatro minutos para el final del partido, Australia cometió un penalti y Borja fue el encargado de chutarlo. Finalmente, el delantero falló la pena máxima.

A pesar del empate del martes, la selección colombiana no ha conocido la derrota en los dos partidos amistosos que ha disputado en este parón de selecciones. La victoria ante Francia fue un resultado para el optimismo y el partido ante Australia sirvió para que Pékerman diera minutos a algunos jugadores con menos participación en una selección que, el próximo verano, disputará la Copa del Mundo de Rusia.