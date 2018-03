Samu García: "Hasta que matemáticamente sea posible vamos a estar ahí"

Google Plus

Samuel García tenía previsto comparecer ante los medios hoy día veintiocho de marzo y así lo ha hecho. Tras concluir el entrenamiento programado a las 11:15, el malagueño atendió a la prensa a las 13:20 aproximadamente, en la Sala de Prensa del Estadio Ciudad de Málaga.

El futbolista blanquiazul no pasa por su mejor momento deportivo. Desde que llegó al Málaga en este mercado invernal, su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado. La jornada pasada no jugó debido a la tarjeta roja que vió contra el Barcelona, por una entrada en el minuto treinta de la primera parte a Jordi Alba. El propio jugador mostró su arrepentimiento por la dura entrada y la expulsión: “Pido perdón a la afición, a mis compañeros y a Jordi Alba”

Ya en rueda de prensa, Samuel García dejó frases como: “Me duele mucho esta situación, ojalá se ponga el fútbol de nuestra parte porque hasta ahora no ha sido así”. “Un descenso nos duele a todos, unos más y otros menos, pero duele. Ojalá que no bajemos, aunque la situación es muy complicada, hay que ser conscientes.

Sobre la afición

"Es verdad que a la afición se le puede reprochar poco, nada. Semana tras semana nos sentamos aquí intentando convencer de que estamos luchando hasta el final. A ninguno nos beneficia que el equipo baje, lógicamente. Le animamos a que siga como hasta ahora. Me pongo en su situación y estaría jodido, muy cabreado con el equipo. A mí esto me duele mucho, me duele muchísimo. Si conseguimos quedarnos o bajamos, la afición va a estar ahí apoyando", insistió en ese sentido.

Sobre su participación

"Para un jugador no tener tantos minutos como le gustaría no es fácil. Acepto la decisión del míster, pone a cada jugador en el momento que cada uno cree oportuno. Voy a seguir trabajando igual, esperando mi oportunidad, intentando convencer al míster. Me pide que haga lo que hacía y nada más. Que dé todo en cada partido. Puedes estar mejor físicamente o de la cabeza, pero tener minutos es lo más importante. Estoy ahí para lo que el míster lo necesite y con muchas ganas".

Sobre el parón

"El parón viene bien para descargar tanto física como mentalmente. Ojalá vengamos con las pilas cargadas, con las ganas de seguir haciendo las cosas mejor e intentar ganar el primer partido de la segunda vuelta, que nos toca ya hacerlo. Cuentas de milagro hay. Hasta que matemáticamente sea posible y no diga lo contrario vamos a estar ahí. Pienso que en algún partido se le puede reprochar más que en otro al equipo, pero estamos trabajando bien cada día, el míster se va contento a casa cada día por el trabajo que hacemos", añadió.

Sobre su continuidad

Por último, volvió a referirse a la posibilidad de seguir en el Málaga en Segunda: "Mario y la dirección deportiva saben cuáles son mis pensamientos. Yo vine aquí con un contrato por el que si se quedaba el equipo en Primera me tenía que quedar. Pero está la cosa difícil. Ellos saben ya mi postura. No me importaría estar aquí el año que viene en buena posición en Segunda".

Sobre su etapa en el Villareal

"A ese equipo le tengo mucho cariño, sólo estuve un año pero todo fue bueno. La afición es buena, el club es muy familiar y un partido contra el Villarreal siempre es bonito", decía el malagueño, que recuerda que "allí hice amigos, es un sitio que recuerdo con buenas palabras".