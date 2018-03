Ceballos y Mayoral, el dúo olvidado de Zidane tira de la sub21

Google Plus

La clasificación de la 'Rojita' para el Europeo está cada vez más cerca. La victoria por 3-1 este martes frente a Estonia en El Toralín de Ponferrada (León), con dos goles de Borja Mayoral y otro de Fabián, acerca el sueño del Europeo. Tres puntos en los que Ceballos y Mayoral tuvieron mucha culpa. Celades apostó desde el inicio por Vallejo, Mayoral y Ceballos, los tres jugadores de la plantilla del Real Madrid con menos minutos concedidos por Zidane, motivo por el cual los tres disputaron los 90 minutos.



Y a pesar de los pocos partidos que están disputando, no se les vio faltos de ritmo. Es más, a Mayoral parece que el gol no se le olvida tan fácilmente. Después del hat-trick de la semana pasada, el canterano del Real Madrid volvió a ver porteria, esta vez en dos ocasiones. El primero de ellos vino de la pillería característica de un 9: se adelanta al primer palo para meter la puntita y sumar el primer gol al marcador. El segundo fue una jugada fabricada por Ceballos y definida a la perfección, rasa y a la izquierda del portero, por Mayoral.



Pocos minutos después, el dúo madridista a punto estuvo de materializar la jugada de la noche. Con una serie de pases a la primera y paredes, el madrileño y el sevillano se fueron con sorprendente facilidad de la defensa estonia, pero Mayoral falló el último pase a Ceballos.



Vallejo, por su parte, fue un seguro atrás. Aunque el lunar de esta selección es la debilidad en la defensa, el jugador del Real Madrid estuvo atento y rápido a los cortes y demostró que las lesiones son pasado y que está a un nivel óptimo.



Zidane seguramente vio el partido o, si no, se informó del papel de los mirlos blancos. Los usuarios merengues de Twitter hicieron 'Trending Topic' el nombre de Ceballos, maravillados por su calidad y disconformes con las pocas oportunidades que el míster blanco le está concediendo. Pues, un partido más con la 'Rojita', el exjugador del Real Betis demostró saber manejar todas las posiciones del centro del campo y llevar la batuta de todo un equipo. Asimismo, dio un recital de pases entre líneas gracias a los huecos que dejaba la selección rival.

A los madridistas les enfada que Mayoral y Ceballos, posibles Bota de Oro y Balón de Oro del Europeo sub21, no cuenten con partidos con el Real Madrid. Más incluso cuando el Real Madrid no tiene posibilidades esta temporada de ganar la Liga. Los ojeadores merengues estarán en verano atentos a las nuevas promesas del fútbol europeo, pero no deben olvidarse que dos de los mayores talentos y proyectos de futuro ya están en Chamartín.

La próxima cita del conjunto de Celades llegará en el mes de septiembre cuando recibirá a Albania e Irlanda del Norte, para ya en octubre visitar terreno albanés y cerrar la fase de grupo en Islandia.