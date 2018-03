Marzo, un mes de empates

Marzo deja al Real Valladolid un sabor agridulce, con 6 puntos de 12 posibles, en los que se ha empatado frente Rayo, Alcorcón y Lugo, y se logró la primera remontada de la temporada en la victoria frente al Almería.



Después de un mes de febrero que acabó de la peor forma posible con la dolorosa derrota en Córdoba, marzo se antojaba ser un mes complicado con la visita del Rayo y Almería, dos conjuntos con objetivos dispares, al feudo blanquivioleta y las salidas a los díficiles campos de Santo Domingo y el Anxo Carro.

El mes empezaba con un Valladolid-Rayo, un encuentro que acabó en empate a uno, a golpe de penalti que transformarían Jaime Mata para los albivioletas y De Tomás para los madrileños, quien volvía a Valladolid después de la polémica en el mercado de fichajes del pasado verano. Un empate que dejó frío al aficionado pucelano ya que el equipo de Luis César estuvo con un hombre más durante 20 minutos, en los que no pudo ganar a uno de los candidatos al ascenso directo.

El punto logrado ante el segundo clasificado de la tabla, el Real Valladolid esperaba hacerlo bueno ante el Alcorcón, un equipo de la zona baja y con problemas en ataque. Pero en Santo Domingo sólo se sacó otro empate (0-0) en un partido gris, sin ningún tipo de oportunidades en ataque, ni Jaime Mata estuvo a su nivel que siempre suele dar. Encima este partido vino de una semana revuleta en las ofcinas donde se buscaba un relevo para el banquillo, tras el empate frente al Rayo y sobre todo con una rueda de prensa (previa frente al Rayo) donde Luis César explotó ante los mandamases de la entidad.

El Almería visitaba Zorrilla el 18 de marzo para seguir en su camino por la permanencia en la categoría de plata. Comenzaba todo de maravilla para los almerienses con un gol en los primeros minutos, del ex blanquivioleta Sulayman Marreh. Una mala primera parte, que los albivioletas la compensaron con una gran segunda parte gracias a Óscar Plano y Míchel que revolucionaron el partido y con un gol del propio Óscar a la hora de encuentro y un cabezazo de Jaime Mata, a cinco minutos del final, para culminar la primera remontada de la temporada a favor del conjunto de Luis César Sampedro.

El mes finalizaría con la salida a Lugo, un partido vital frente a un rival directo por los puestos de promoción de ascenso. Con los mismos puntos los dos equipos, se avecinaba un partido bastante igualado y así acabó, con un nuevo empate fuera de casa, pero donde el dominador de los ocasiones fue el conjunto rojiblanco. Masip y Moyano sostuvieron, en la primera parte, a los suyos que reaccionaron en la segunda mitad soltándose de la presión de los locales. A 20 minutos del final, el Valladolid se pondría con un jugador más con la expulsión de Luis Ruiz, pero no se supo rentabilizar esta ventaja. El encuentro también lo marcó una decisión polémica del árbitro, anulando un gol completamente legal de Toni Martínez en el 85'. En definitiva, un nuevo partido en el que el pucela no sabe materializar la victoria con uno más.



Seis puntos de doce posibles, como ya sucediera en el pasado mes de febrero. Un Real Valladolid que parece no saber afrontar los partidos lejos de su estadio y que no aprovecha la ventaja que le proporciona estar con un hombre más en el campo. Un aspecto en el que se ha mejorado es en el defensivo, sólo dos goles en contra en los cuatro partidos. Faltan diez encuentros y en el mes de abril, los albivioletas se enfrentarán ante Reus, Sporting y Cádiz en el José Zorrilla y las salidas a los estadios del Nástic y del Oviedo. Tres encuentros ante rivales directos por el ascenso que tienen que ser tres victorias, si el Valladolid quiere estar en los playoff.