Isco: "A pesar del resultado, no ha sido un partido fácil"

La Selección española derrotó en la noche de ayer a Argentina por un contundente 6-1 en el segundo amistoso disputado en este último parón de selecciones antes del Mundial de Rusia. El conjunto de Lopetegui barrió al combinado argentino con un despliegue de juego espectacular en los segundos 45’, personificado en la figura de Isco Alarcón, el cual fue ovacionado durante todo el encuentro por los aficionados que acudieron al Wanda Metropolitano.

El jugador del Real Madrid, autor de tres goles (27’, 52’, 75’), fue el gran triunfador de la noche, debido a que la selección le ha devuelto ese papel de estrella que en su club parece que ha perdido. Él lo tiene claro: "Por suerte cuento con la confianza de Julen Lopetegui, el míster cuenta conmigo y aquí me siento muy a gusto con mis compañeros”. Destaca la confianza puesta en su fútbol, lo que le permite soltarse y mostrar toda la magia que esconde es sus botas, traduciéndola también en goles: "Es la primera vez que marco tres goles y me llevo el balón a casa. Estoy muy contento".

Con respecto al encuentro, a pesar del abultado resultado, el mediapunta español quiso subrayar la dificultad del choque, ya que no todos los días se enfrenta uno a una bicampeona del mundo como es Argentina. "A pesar del resultado, no ha sido un partido fácil. Argentina es un rival durísimo. Han sido muy agresivos, ha habido momentos que nos lo han puesto muy difícil, pero nos vamos con buenas sensaciones. No hay que olvidar que es una prueba y que queda mucho camino por delante", dijo.

Siguiendo la tónica del discurso, apareció Diego Costa ante los medios. El delantero del Atlético de Madrid restó importancia a las sensibles bajas que tuvo Argentina en la noche de ayer y ensalzó el gran partido que realizaron los hombres de Lopetegui: "Hemos hecho un gran partido ante una gran selección”. Aun así, quiso lanzar un mensaje de aviso a los argentinos y de respeto hacia la figura de Leo Messi (ausente en el encuentro de ayer por unos problemas físicos): "Hay que hacer un análisis en todos los aspectos. Vosotros en Argentina criticáis mucho a Messi pero se nota que cuando no está, es otra cosa. A un jugador como Messi no se le critica, hay que dar gracias a Dios que esté. A Messi hay que tratarlo bien siempre, por más que haga un partido malo con la selección, tenerlo en el campo es diferente", comentó.

En cuanto a su situación en la selección, tiene claro que quiere ir al Mundial, pero destaca la bonita pelea que hay entre los delanteros por acudir a Rusia: "Claro que quiero estar en el Mundial, yo voy a hacer mi trabajo lo mejor que pueda en mi equipo. Morata tiene la confianza del míster, Rodrigo está muy bien y Aspas mira lo que ha hecho; es una pelea bonita", apuntó. “Esta selección quiere volver a hacer algo grande. Hay un buen equipo para el Mundial. Lo pasé mal porque estuve seis meses sin jugar pero sabía que cuando volviese lo podía hacer bien y estar en la selección me hace mucha ilusión”, concluyó.