Albert Celades: "El objetivo no es solo clasificarnos, también jugar mejor"

Sobre el partido frente a Estonia, el seleccionador español confesó que "veníamos con el objetivo de ganar, lo hemos hecho y nos vamos con buenas sensaciones”. Echando la vista hacia el resto de rivales del grupo de la Ronda Élite, Celades dijo que “Eslovaquia también ha ganado a Albania y ayer empataron Irlanda e Islandia. A seguir nuestro camino. Estamos en una buena dinámica. El objetivo no es solo clasificarnos, también jugar mejor y tener más herramientas para jugar mejor”. El empate de Irlanda del Norte le supone a España casi con seguridad el pase al Campeonato de Europa, sin embargo, a Celades también le importa jugar el resto de partidos al máximo nivel.

A pesar de conseguir la victoria por un resultado de 3-1, Albert Celades no le quita mérito a la selección de Estonia. “Estonia no te regala el balón, hay que estar bien organizado porque de lo contrario te sacan los colores. Aunque tengan un solo punto, nos costó mucho ganar allí y creemos que nos podrían poner dificultades. En la segunda parte, un partido más abierto. Tenemos que mejorar" dijo el seleccionador español. Además, se contentó con el terreno de juego, ya que en Irlanda tuvieron dificultades, ya que “era un campo muy malo”.

La lista no está cerrada y apoyo a los jugadores con pocos minutos

Aprovechó en rueda de prensa para felicitar a Borja Mayoral, autor de dos de los tres goles del partido. “Siempre que viene lo hace muy motivado y un gran compromiso, quizá ahora al tener menos minutos en su club, aquí todavía más ganas de jugar, pero siempre que viene con la selección, en todas las categorías, predisposición buenísima” añadió sobre el jugador del Real Madrid. Celades quiso hablar sobre los jugadores que reciben más minutos con La Rojita que con sus clubes, ya que "puede ser que sea una manera de reivindicarse de la situación que tienen en sus clubes. Siempre es agradable tener una oportunidad como esta. Varios jugadores como los tres del Madrid. Nos movemos en un contexto en el que hay jugadores que tienen pocas oportunidades”.

Por último, dio esperanzas a aquellos que no habían sido convocados diciendo que la lista no está cerrada y que “los jugadores que están hasta el momento lo han hecho bien, pero no estamos cerrados a nada. La evolución de chicos en seis meses es muy grande". También quiso felicitar a la sub 17 y sintió la derrota de la sub-19, afirmando que “estamos tristes por la sub 19, pero las clasificaciones son muy difíciles y en esta categoría la que más. Nuestro mayor respaldo para Luis”.