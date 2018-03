El debate: ¿tiene Gerard Moreno opciones de ir al Mundial?

Google Plus

El debate de quién va a ser el '9' de la selección española en el próximo Mundial de Rusia no es nuevo. Son muchos los nombres que suenan para ocupar ese puesto, y parece que ya hay grandes candidatos. Diego Costa, Morata, Iago Aspas, Rodrigo... ¿y Gerard Moreno? El catalán está cuajando una gran temporada con el Espanyol, llamando a la puerta de Julen Lopetegui en diversas ocasiones. Mucha hinchada perica pide, con insistencia, que se convoque al '7' blanquiazul. Pero, ¿tiene Gerard Moreno opciones reales de ir al Mundial?

El 7 perico... ¿el 7 de España? (César de Miguel - @CesRCDE21)

Nadie puede negar que la temporada de Gerard Moreno está siendo increíble. Es el baluarte del Espanyol y el referente que tanto ansiaba la parroquia perica tras la marcha de Raúl Tamudo. Y es que, como el propio Quique Sánchez Flores reconoció en sala de prensa: "Nos estamos quedando sin palabras para describir a Gerard".

El 7 blanquiazul no solo aporta gol y mordiente al equipo, sino que se le ve actuar en otras facetas del juego haciéndolo insustituible en los onces del entrenador madrileño. El año pasado solo se perdió un partido por sanción y este curso ha disputado todos y cada uno de los minutos de lo que va de liga.

El peso que tiene Gerard en el Espanyol es asombroso y ahí están las estadísticas para demostrarlo. De los treinta goles que lleva este curso el Espanyol, quince han sido del delantero de Santa Perpètua. Por todos estos méritos, Gerard debería tener una plaza fija para ir este verano a Rusia con la selección.

En comparativa con los goles del resto de delanteros candidatos a ocupar un sitio en esa lista, Gerard solo tiene por delante a Aspas (17) y Rodrigo (16), mientras que Morata (13) y Costa (6), que no jugó ni un minuto este año con el Chelsea y en invierno volvió al Atlético de Madrid, siguen a la estela del delantero catalán.

Sin tener en cuenta estadísticas, la importancia de Gerard Moreno también reside en lo imprescindible que es para el juego del Espanyol, tirando del equipo desde arriba y defendiendo como si un central más fuera. Este tipo de implicación solo reside también en Aspas. El gallego tira del Celta como si le fuera la vida en ello y, además, está rodeado de jugadores de más nivel que los que tiene Gerard.

Aun así, España sigue siendo una de las grandes candidatas con hacerse con el máximo torneo disputado entre selecciones nacionales y ganarse un puesto en ella es un arduo trabajo. Por ello, Gerard tendrá que seguir esforzándose en lo que resta de campaña y seguir demostrando sobre el campo que merece jugar ese Mundial en Rusia con la selección española.

En conclusión, Gerard Moreno tiene muchas opciones de ir al Mundial, tanto por goles como por importancia en su equipo. Pero, al mismo tiempo, existe la sensación de que llegará junio y su nombre no aparecerá en ninguna lista.

Aún no es el momento de Gerard (Antonio Tuachi - @Antonio7RM)

Después de la última lista de convocados de la selección española se está hablando mucho de quiénes deben formar parte de la siguiente, será la más importante ya que los 23 elegidos por Julen Lopetegui serán los que representen a España en la Copa Mundial que se disputará en Rusia. En la mente de todos los aficionados de la Roja está la fatídica eliminación del último mundial en Brasil 2014 en la que la defensa del título obtenido en 2010 no pudo ser peor, España cayó en la fase de grupos después de perder ante Países Bajos y Chile.

Se ha hablado mucho de la posición de delantero centro, hay varios jugadores que podrían entrar en la lista para ocupar el puesto que parece estar maldito ya que desde que David Villa dejó de ser seleccionado (con la excepción de su última convocatoria hace unos meses) no ha habido ningún delantero que parezca que sea capaz de ser el delantero de referencia de la selección española.

Los nombres encima de la mesa son Diego Costa, Álvaro Morata, Aritz Aduriz, Iago Aspas, Rodrigo Moreno, Mariano Díaz y Gerard Moreno. Parece ser que en la lista entrarán únicamente tres de estos nombres, como mucho cuatro, y la lucha por el puesto ha generado un debate entre todos los aficionados de los hombres de Lopetegui. ¿Tiene Gerard Moreno sitio para disputar el Mundial? Ha hecho muchos méritos esta campaña con el Espanyol pero por el tipo de delantero que es hay alternativas mejores, Rodrigo Moreno, por ejemplo, es un delantero de más nivel, el del Valencia mejora muchas de las características del catalán y si sigue con este nivel en su club irá a Rusia con el resto de la expedición.

Para cubrir el puesto de “delantero tanque” hay más dudas, Lopetegui apostará por Diego Costa pero no sorprendería que optase por llevar también a Álvaro Morata pese a ser una alternativa al hispano-brasileño. Otro hombre que estará en la lista sin duda es Iago Aspas, el gallego puede actuar como segundo punta, como extremo o incluso como referencia y tener un jugador tan diferencial y tan versátil puede ser muy positivo para España.

Gerard Moreno ha hecho méritos para ir pero los seleccionadores no suelen revolucionar en exceso con sus listas, suelen haber pequeños cambios, poco a poco, la “transición dulce” que decía Vicente del Bosque. Hay demasiados hombres en la delantera que serán convocados sí o sí, por ser mejores en su máximo nivel que Moreno (pese a que algunos no lo estén) y por tener la confianza de un seleccionador que, no lo olvidemos, lleva dos años sin perder un partido. Probablemente Mariano Díaz también se quede fuera de la lista y, al igual que Moreno, ha hecho méritos de sobra para estar pero así son la selecciones, a veces las preferencias de los seleccionadores pesan más que el rendimiento individual de los jugadores, aunque si Gerard Moreno sigue rindiendo a este nivel será convocado más pronto que tarde.