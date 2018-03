El debate: ¿se debería prolongar la magia blaugrana?

Google Plus

Muchos jugadores deberían ser eternos, o eso piensan muchos de los amantes del buen fútbol. Hay leyendas llenas de compromiso y sentimiento que dejan una gran huella dentro del club donde militan, como es el caso de Andrés Iniesta. El tiempo pasa por todos, también por el manchego, pero el trabajo y sacrificio sobre el terreno de juego mientras porta la blaugrana sigue siendo un ejemplo temporada tras temporada. Sin embargo, lo bueno no perdura para siempre y la magia acaba siendo destrozada una vez conocido el truco. ¿Será el adiós definitivo de Iniesta al Barcelona o seguirá brindando a la afición otra de sus muchas juventudes?

El Maestro tiene que ejercer (Javier Aparicio)

Los rumores sobre la posible marcha de Andrés Iniesta a la SuperLiga China han sido muy numerosos en las últimas semanas. El propio futbolista, que tenía de margen hasta abril para tomar una decisión, confesó que lo tenía meditado pero que todavía no estaba del todo pensado. La prensa ya ha comenzado a especular con la posible salida del manchego a tierras asiáticas para tener un retiro dorado, a semejanza de su compañero Xavi Hernández, que estaría ya cerca de retirarse para iniciar su andadura como director técnico.

El debate es de lo más interesante, puesto que pocos meses atrás el capitán del FC Barcelona firmó el primer contrato vitalicio de la historia del club. La directiva ofrecía la posibilidad de continuar a Iniesta ad infinitum en el equipo al que llegó de pequeño y con el que ha levantado todos los títulos que un futbolista puede alzar. La pregunta entonces es sencilla: ¿para qué renovar a alguien de por vida si a la primera de cambio decide marcharse?

Don Andrés es un tipo honrado, humilde y trabajador. En toda su carrera deportiva no se le recuerda ninguna salida de tono en contra de nadie. Es más, el centrocampista se ha ganado el cariño de los aficionados allí donde pisa con su magia, por gestos como el que tuvo con Dani Jarque en la final del Mundial 2010. En Barcelona es querido por gestas como el tanto en Stamford Bridge, y qué decir de la selección, donde un gol suyo valió el único Mundial en las vitrinas de la Roja. Por ello, el Fútbol Club Barcelona confió en hacerle este tipo de contrato, porque sabía con toda seguridad que en el momento que viera que no podía aportar más a la entidad, haría las maletas.

No obstante, ¿ha llegado realmente el fin de Andrés Iniesta? El ‘8’ sigue siendo una de las piezas claves en el actual proyecto de Ernesto Valverde, y con España se asocia a las mil maravillas con Isco Alarcón, como se vio el pasado martes frente a Argentina. El manchego tiene mucha magia en sus botas, pero puede no ser motivo suficiente para continuar en el club de su vida. Iniesta es consciente de que con el tiempo su rendimiento puede decaer, y quiere marchar del Camp Nou con la afición recordándole a su mejor nivel. Sin embargo, no hace falta que decida irse, sino simplemente que escoja bien los minutos que debe disputar.

El banquillo del Barça está repleto de futbolistas que deben coger la función de Iniesta cuando este ya no siga. Comenzando por Philippe Coutinho y terminando por la estrella del filial, Carles Aleñá. Con gente de este nivel afianzada, el mago de Fuentealbilla solo debería preocuparse de estar bien en los partidos de máxima relevancia. Es cierto que en LaLiga todas las escuadras son de máximo nivel, pero puestos a escoger, el aficionado culé prefiere reservar a Iniesta ante Las Palmas o el Málaga (con todos los respetos hacia ambos clubes) para alinearlo en noches de Champions ante el Chelsea o la Roma.

Iniesta no puede dejar tirado al FC Barcelona. Como siempre, su decisión será la que pese y habrá que respetarla pero parece poco ético firmar una renovación de por vida cuando te queda mucho fútbol por dar. Don Andrés debe convertirse en el maestro para las nuevas generaciones, al menos durante una o dos temporadas más, para luego dejar el relevo a sus sucesores. En Can Barça se relamen los dedos con el temporadón que está realizando Carles Aleñá a las órdenes de Gerard López. ¿Es el momento de seguir confiando y aportar un aprendizaje extra a la cantera?

La exigencia regatea a la magia (Elena Martín)

Tarde o temprano llegará el momento en el que la exigencia regatee a la magia. En el intento de esquivar la ruleta de su adiós culé, el capitán tiene el corazón azulgrana pero los pies sobre el césped.

El manchego medita su salida del club mientras que a la vez que pasa el tiempo, intenta plantarle cara a un rendimiento que por sus dotes futbolísticas, parece meterle de lleno en una segunda juventud. Con 34 años a sus espaldas y un amplio palmarés, va divulgando entre las cuatro paredes de todos los estadios que pisa la trascendencia del buen fútbol.

Pero al igual que lo hicieron Xavi, decidido a cerrar la puerta del primer nivel del fútbol a sus 35 años, o Iker Casillas, dándole portazo a su etapa en el Real Madrid y poniendo rumbo a Oporto, ahora el tiempo, que a contracorriente acecha a la conciencia del centrocampista azulgrana, le pone en el aprieto de cerrar una etapa para abrir otra con el inconsciente marcado y permanente en el Camp Nou.

Andrés Iniesta sabe que llegará el momento en el que de ser titular, pase a ser suplente. Con la juventud personificada y recién llegada al equipo, el de Fuentealbilla parece decidido, sin ser mediático, a ponerle el punto final a su andadura que con un principio en La Masia, terminará con el testigo de un manchego que en forma de brazalete pasará al brazo de Leo Messi y que en forma de fútbol, le pasará como relevo a un Philippe Coutinho que con juventud, creación de juego, polivalencia y gol, ya ha fascinado a la afición blaugrana con compromiso y determinación de por medio.

Y es que, el Camp Nou sigue estando ahí, pero los años pasan. El alumbrado del feudo culé ve pasar a verdaderas estrellas que lejos de quedar disipadas en la historia de la entidad, quedan más que ensalzadas en el corazón de todo blaugrana negado a olvidar lo que en su día todos esos pilares que levantaron una etapa de triunfo en el club, hicieron por la revolución que con La Masia de abanderada, consiguieron atribuirse.

Símbolo del juego azulgrana y notorio pero silencioso a la vez en influencia, Andrés Iniesta se encuentra en la fase final de su carrera en el club catalán. Incapaz de aguantar un partido al completo, su adiós se divisa a kilómetros cuando el staff técnico toma la decisión de recurrir a la imagen habitual que entre ovaciones, se vive en cada minuto 65 de partido: su cambio.

A pesar de haber sido renovado de por vida el pasado mes de octubre en una firma de contrato que sirvió como homenaje y agradecimiento por parte del club ante el que tanta fidelidad ha demostrado, representando los colores blaugranas como nadie, la confianza de la directiva le ha dado una prórroga a una crónica de un adiós anunciado. Andrés podría, y gustaría, que fuera eterno, pero el tiempo juega en nuestra contra.

Llega un momento en el que con mucha experiencia, más exigencia y menos rendimiento, los futbolistas deciden cerrar una puerta en busca de nuevas aventuras embaucadas por la poca presión. Y es ahí donde el paraíso terrenal termina por convencer a aquellos jugadores que en su día, fueron verdaderas estrellas que con la indecisión por delante, terminan dejando su luz por el camino a sabiendas de que hay que ir dejando hueco a las nuevas incorporaciones que pisando fuerte y con ganas de adquirir más protagonismo, tomarán sus relevos.