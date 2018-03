Reynald Pedros: "Estamos delante de un futuro gran club europeo de fútbol"

El Olympique de Lyon consiguió el pase a las semifinales de la UEFA Women's Champions League tras derrotar al FC Barcelona con un global de 3-1 en la eliminatoria. Las francesas, favoritas sobre el papel, sufrieron más de lo que esperaban para apear a un equipo combativo y soñador, que se quedó a poco de dar la sorpresa. En el último eslabón antes de llegar a la final, las lionesas se medirán al Manchester City inglés, otro rival duro de roer pero al que tendrán que superar si quieren hacerse con esta competición.

"Noto el peso de querer ganar todo con este club. El objetivo es levantar los tres títulos" Reynald Pedros va por buen camino en la presente campaña. El técnico francés ha conseguido aupar a su equipo hasta la primera posición de la Liga, que domina con una ligera ventaja sobre el París Saint - Germain y en Champions está a pocos pasos de conseguir plantarse en la final. "Noto el peso de querer ganar todo en este club. Cuando llegue con mi cuerpo técnico el objetivo era ganar los tres títulos. El Lyon es un gran equipo y tenemos las máximas ambiciones, tanto nosotros como nuestras jugadoras, que siempre quieren progresar para hacerlo mejor", dijo.

Cuando se le preguntó por el Fútbol Club Barcelona, Pedros comenzó mostrándose tímido en las valoraciones hacia el club catalán, al que terminó alabando. "No he seguido mucho al Barça en las últimas temporadas. Yo me ocupo sobretodo de mi equipo y no miro mucho por el rival. Ahora bien, este año están haciendo una muy buena temporada; es un equipo que está progresando, me consta que trabajan muy bien. El año pasado llegaron a semifinales pero este año se han quedado en cuartos. Estamos delante de un futuro gran club europeo de fútbol", comentó.

"El Barça femenino es un equipo de mucha calidad técnica, que domina su liga igual que nosotros hacemos en Francia. Hemos querido que ellas tuvieran que defenderse, porque sabemos que les gusta jugar al ataque, tener la pelota jugando por bandas y las hemos controlado muy bien. Puedo decir que esta tarde hemos controlado el partido, tanto técnicamente como tácticamente. Las hemos impedido que crearan ocasiones y nosotras hemos creado ocasiones y hemos hecho un gol. De todas maneras, el Barça es un equipo muy bueno", añadió.

"El Barça femenino es un equipo de mucha calidad técnica, son muy buenas. Será un futuro gran club de Europa" En cuanto al partido, Reynald Pedros recalcó los puntos positivos de su equipo contra las virtudes de un club blaugrana que les puso las cosas complicadas. "Hemos controlado bien el partido, no las hemos dejado salir con la pelota jugada desde atrás, hemos hecho buena presión. Sabíamos que si marcábamos sería muy complicado para ellas. En este sentido, les hemos concedido cero ocasiones de gol. Hemos controlado bien el partido, sabíamos que si marcaban un gol irían arriba pero no se lo hemos permitido. Ya nos esperábamos este tipo de partido, el Barça ha defendido muy bien pero nosotras hemos sido superiores", decía.

"Hemos conseguido crear las mejores ocasiones. Hemos jugado con nuestras dos delanteras delante porque pensábamos que podrían desequilibrar más. Hemos insistido y obligado al rival a jugar por bandas, sabíamos que eso les molestaría, así lo hemos hecho y ha funcionado bien", finalizó.