El debate: ¿tiene el Zaragoza posibilidades de ascender?

La racha se truncó el pasado domingo cuando el colista visitó La Romareda y se llevó, inesperadamente, los tres puntos. Una racha de seis partidos seguidos consiguiendo la victoria, 18 puntos que aupaban al equipo a los puestos que dan acceso a jugar por ascender. Ese ascenso querido. El Zaragoza parecía mejorar en juego y encadenar las victorias necesarias para poder pelear por algo que parecía lejano allá por diciembre. Pero, con la derrota, el equipo empieza a depender de sí mismo. Las dos primeras plazas están lejanas, pero cerca están los puestos de playoff, aunque no vale confiarse ya que hay muchos equipos acechándolos. Con todo esto, ¿tiene el Zaragoza posibilidades de ascender?

El Zaragoza tiene equipo y afición para ascender (María Ester de Val - @Esterval_Maria)

Fundado en 1932, el Real Zaragoza es un equipo histórico. En estos momentos no es uno de los grandes, pero tiene detrás una trayectoria que mueve cada domingo a miles y miles de aficionados que van a La Romareda a ver a su equipo. Con seis Copas del Rey, una Copa de Ferias, una Recopa y una Supercopa de España (último triunfo, en agosto de 2004) no podría ser de otra manera. Durante la mayor parte de su existencia, el Real Zaragoza ha disputado LaLiga en Primera División y dan motivos para poder pensar que este es el momento definitivo para regresar.

El club blanquillo suma ya cinco temporadas consecutivas en Segunda División, desde el 2013. Es posible que por esto los jóvenes vivan este período como algo eterno y que siempre ha sido así, pero los que son algo más mayores recuerdan los buenos tiempos de su equipo y esperan que su club vuelva a su cauce, que es el pertenecer a Primera División, ya que ha militado en esta liga durante 58 temporadas y solo 18 en la división de plata. Este año el Real Zaragoza tiene equipo para ascender, y no solo por los últimos partidos, que han sido mayormente victorias, sino que desde principio de temporada se cuenta con unos jugadores en la plantilla que son los que hacen esto posible.

Hace no mucho, Ander Herrera, exjugador del Real Zaragoza que actualmente pertenece al Manchester United, destacaba en una entrevista para El Periódico de Aragón que veía partidos en la primera vuelta y no se podía creer que el equipo no ganase, por cómo se jugaba. Y es que los de Natxo González empezaron con muchas ganas, pero con mala suerte; aunque también hubo momentos en los que parecían no dar lo mejor de sí, y esto les pasó factura.

FOTO: Antonio L. Juárez

Examinándolos uno a uno, cualquiera puede darse cuenta de que en este equipo hay calidad. Nada más empezar la temporada, en octubre, Borja Iglesias fue galardonado como mejor jugador de La Liga 123 ese mes. Ahora, final de marzo de 2018, Papunashvili vuelve a España tras sus dos partidos como internacional con la selección georgiana. Una plantilla que no se conocía y que ha tenido que habituarse, trabajo también del entrenador, Natxo González. El técnico ha conseguido crear unión entre los jugadores, y no hay más que mirar sus redes sociales para darse cuenta. Un equipo unido y con calidad en sus integrantes tiene muchas papeletas para poder ascender, ya que falte quien falte siempre habrá alguien para cubrir ese puesto sin desentonar.

También cabe destacar que, aunque ha habido momentos en los que la afición ha criticado a Natxo González, este siempre ha dado la cara y ha demostrado tener un proyecto y unas pautas marcadas que quería seguir. Ha descubierto que el rondo en el centro del campo le da la felicidad al Real Zaragoza, y esta forma de juego puede llevarles muy alto.

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

La afición zaragocista también ayuda a hacer grande el club. Es una de las incondicionales, de las de siempre, por lo que ya se ha nombrado, que es un club histórico y ¿cómo alguien que ha visto a su equipo siendo tan grande va a abandonarlo ahora que es chiquitito? El Real Zaragoza es, según las estadísticas realizadas en septiembre por LaLiga 123, el segundo equipo con más abonados de la Segunda División (21.000); por detrás del Sporting de Gijón (24.300).

Todo esto es lo que hace pensar que este es el momento del Real Zaragoza, que entre afición, jugadores y entrenador pueden conseguir el ascenso. Está claro que no ganarán todos los partidos, y que tenía que llegar el momento en el que se diesen el batacazo después de esos seis triunfos consecutivos. Ese momento fue el pasado fin de semana, contra el último de la liga (Sevilla Atlético), y debe servir para que no se confíen, para que aprecien todo lo que han pasado hasta ahora y lo mucho que han mejorado.

Quedan todavía partidos importantes, contra los equipos que luchan también por el playoff, y esos serán los decisivos. Este fin de semana se juega contra la Cultural Leonesa, encuentro importante como todos los restantes de esta temporada, pero no decisivo. Sin confiarse y con calma es como deberá trabajar el Real Zaragoza, sin precipitarse pensando que un partido está ganado antes de jugarlo. El equipo podrá llegar donde quiera con esfuerzo y todos los componentes anteriores, no se debe luchar solo por entrar a los playoff, sino por el ascenso directo.

El ascenso va a estar caro para el Zaragoza (Jorge Serrano - @JorgeSerranoRz)

El encuentro del pasado fin de semana dejó clara la duda sobre si el Real Zaragoza logrará conseguir el tan ansiado ascenso esta campaña. Pese a llegar al encuentro con una racha de victorias que parecía eterna e interminable, el conjunto maño se mostró débil frente al Sevilla Atlético, lo que vuelve a traer consigo el runrún en la gradas de La Romareda. Lo más seguro es que el Real Zaragoza no consiga el ascenso a la máxima categoría del fútbol español, tanto por su fragilidad después de una caída como por el alto nivel de las plantillas rivales.

Al equipo maño le quedan diez determinantes partidos para finalizar la temporada, diez encuentros que determinarán si el conjunto maño puede encontrarse con posibilidades de ascender al final de la presente campaña. Y estos no serán duelos fáciles en absoluto: el Real Zaragoza tiene que enfrentarse todavía a cinco equipos que se encuentran situados en los diez primeros puestos en la tabla clasificatoria de LaLiga 123 (Huesca, Rayo Vallecano, Real Valladolid, Cádiz CF y Sporting de Gijón). Todas las plantillas mencionadas anteriormente están dotadas de un sistema claro, una manera de jugar determinada con la que se dejan muy pocos puntos.

FOTO: Andrea Royo | VAVEL

Y este no es el único inconveniente de los partidos que aún quedan por disputarse. Las plantillas rivales y sus respectivos entrenadores ya conocen el sistema y la formación con la que el conjunto aragonés disputa sus encuentros, un estilo de juego duro para los rivales pero demasiado repetitivo. Esto se vio reflejado en el partido frente el filial hispalense, donde Luis García Tevenet trazó una línea perfecta en tres cuartos que logró batir al rombo de Natxo, aprovechando la inferioridad de Eguaras como único mediocentro defensivo. Ahora los rivales ya saben cómo hacer daño al Zaragoza y como romper esa telaraña en el centro del campo que hace pocas

A todo esto queda añadirle el bajón en el que pueden estar inmersos los jugadores blanquillos después de una derrota tan dura como inesperada. A la espera de la reacción que éstos pueden ofrecer, pero lo que está claro es que los pitos de la afición van a hacer mucho daño.

Como dijo Natxo González: "Siempre he escuchado que Zaragoza es una plaza exigente. ¿Es bueno o malo? Cuando las cosas van mal, es complicado"

Ese continuo runrún, esa facilidad para pitar a los jugadores después de un mal partido y esa continua sobrexigencia dificultan muchísimo que los jugadores desarrollen la capacidad de reacción. Lo que está claro es que, como bien dijo Ranko Popovic: "Hasta que la afición no baje a Segunda, hasta que los hinchas no vean al Zaragoza como un equipo más de Segunda, el club no logrará el éxito en esta ardua categoría". No cabe duda que, en caso de ascender, el Real Zaragoza lo hará a través del playoff de ascenso. A día de hoy, todo aficionado zaragocista ve imposible llegar a los puestos de acceso directo. Y esto es obvio. El conjunto maño no está clasificado ni en las plazas de promoción, cómo va a pensar alguien en el ascenso directo, cómo va a soñar algún aficionado en subir sin pasar por el playoff. Ahora mismo es complicado hasta meterse en promoción, entrar en ella sería una hazaña heroica de los jugadores. Pero en caso de entrar… ¿Tendría posibilidades de ganar las dos eliminatorias el Zaragoza? La respuesta está clara: muy pocas.

En caso de clasificarse, la escuadra aragonesa llegaría cansada tras haber hecho un constante sprint en la segunda vuelta mientras todos sus competidores estaban inmersos en una carrera de fondo. Los pupilos de Natxo González deberían de jugar cuatro partidos más para ascender a Primera División y, difícilmente, conseguirán llegar en una óptima forma física al final de temporada después del desgaste de la vuelta. Además, el míster vasco ha venido utilizando un once fijo en las últimas jornadas por culpa de las lesiones y del bajo rendimiento de los jugadores suplentes, que ha hecho que estos once intocables se encuentren muy cansados. Por lo tanto, esta deficiencia en el físico prácticamente imposibilitaría un hipotético ascenso zaragocista.