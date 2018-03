Isaac Carcelén se reencuentra con sus ex

Isaac Carcelén tiene ahora 24 años y ya ha jugado en dos equipos de Segunda División: el Real Zaragoza (2015-2017) y la Cultural Leonesa (2017-actualidad). Estos dos clubes se enfrentan esta jornada en el Estadio Reino de León y el andaluz pertenece esta temporada a los locales. Su equipo juega por la permanencia en Segunda División, por salir de los puestos de descenso.

Etapa en el Real Zaragoza

Su posición es la de lateral derecho, aunque es un jugador muy polivalente, algo que no le estaba mal a Ranko Popovic cuando lo fichó. Es un jugador muy ofensivo, rápido y veloz por la banda, que no encajaba el todo en el Real Zaragoza porque a pesar de su gran recorrido no era suficientemente concluyente en la defensa. El Real Zaragoza sufría de sobremanera en su propia área, y el peligro muchas veces entraba por su banda, ya que los centrales no ofrecían mucha seguridad y la defensa no acababa de ser estable con un jugador que tendía mucho hacia arriba en el terreno de juego. No terminó de triunfar porque no coincidió con un buen equipo, pero él siempre cumplía y solía ser titular. El equipo maño no tenía suficiente estabilidad en la defensa, algo que ha ganado este año con los dos centrales actuales, Simone Grippo y Bruno Perone, que dan seguridad al equipo.

Las lesiones interfirieron también en el juego del andaluz en el Real Zaragoza; en enero del 2016 sufrió un esguince de rodilla, con Luis Carreras de entrenador, en el ligamento colateral interno de la pierna izquierda. También al inicio de la temporada 2016/17, en octubre, Isaac sufrió una rotura de fibras en el sóleo de su pierna izquierda, cuando Luis Milla ejercía como entrenador de los blanquillos. Por esto no tuvo muchas oportunidades en el club blanquillo y emigró a la Cultural.

Situación en la Cultural Leonesa

Esta temporada vuelve al lateral derecho en la Cultural leonesa, ha jugado 30 partidos de liga y uno en la copa del Rey. Lleva seis goles en esta temporada y, aunque últimamente no sea titular, suele tener bastantes minutos. En el último encuentro, por ejemplo, salió al terreno de juego en el minuto 63. Fue titular y jugó los 90 minutos en el último encuentro con el real Zaragoza, en La Romareda en la jornada 12 y con un resultado que acabó en 0-0.

También en la Cultural Leonesa sufrieron por si se lesionaba, ya que el pasado noviembre tenía molestias en la rodilla izquierda de nuevo, sin embargo resultó ser simplemente una sobrecarga muscular.