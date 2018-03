Seligrat: "La afición se merece vernos ganar"

Este viernes a las 12:00h del mediodía, el CE Sabadell se medirá en casa frente a la UE Cornellà, en un partido dónde los de Jordi Roger estarán obligados a ganar y, por otro lado, los de Toni Seligrat buscarán seguir sumando para buscar cierta tranquilidad.

Ahora mismo se pueden hacer dos lecturas totalmente distintas sobre la temporada del conjunto arlequinado. Antes de ganar al Llagostera, el Sabadell llevaba cuatro jornadas seguidas sin ganar, pero, si lo miramos diferente, antes de recibir al Cornellà, el conjunto catalán lleva seis encuentros consecutivos sin conocer la derrota. “Siempre se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Llevamos seis partidos consecutivos sin perder y la última derrota es en Peralada, donde hicimos un partido extraordinario. En todos los partidos que hemos perdido, excepto contra el Badalona, creo que el equipo, en cuanto a juego, ha estado igual o mejor que el rival", comentó Seligrat.

Por su parte, el Cornellà afronta este encuentro en la Nova Creu Alta con la obligación de sumar los tres puntos tras dos derrotas consecutivas y el haber perdido el cuarto puesto en detrimento del Badalona. Además, el conjunto dirigido por Jordi Roger tiene dos versiones, una en casa dónde se muestra muy rocoso y otra a domicilio, dónde más puntos ha concedido. “No veo que el Cornellà esté atravesando un mal momento. No se lo he visto en todo el año. El Cornellà es un equipo que gana mucho, sobre todo en casa, pero que también pierde mucho. Es cierto que desde que no tienen a Enric Gallego es un Cornellà diferente. Afortunadamente, este partido no juegan en casa ni cuentan con Enric", dijo Seligrat.

El conjunto arlequinado cayó por 3-0 en el partido de ida en el Municipal de Cornellà y hay sed de venganza. Además, el equipo desprende buenas sensaciones, mejor que en la primera vuelta. “El equipo está motivado, pero no solo por cómo se desarrolló el partido de la primera vuelta. Nuestra motivación principal es ganar para dar continuidad a las buenas sensaciones y la segunda, para dar una alegría a nuestra afición, que se merece vernos ganar más en casa", comentó Seligrat.

En ese encuentro de ida, el ya ex-jugador del Cornellà Enric Gallego anotó el hat-trick para el conjunto local, tras una semana plagada de partidos y con muchas bajas por parte del Sabadell. “El CE Sabadell de hoy no tiene nada que ver con el de la primera vuelta. El partido en Cornellà fue el tercero en una semana y llegamos con muchas bajas. Tenemos ganas de demostrar que no hay tanta diferencia entre los dos equipos como pudo aparentar allí", explicaba el técnico valenciano.

Toni Seligrat habló también de las dificultades del equipo y lo cierto es que cuesta mucho conseguir los tres puntos. Sin embargo, el conjunto arlequinado tan sólo ha concedido cinco derrotas y 24 goles en contra. “Nosotros somos un equipo que a nivel de derrotas y goles en contra tenemos números de playoffs. Nos cuesta mucho ganar, pero nos cuesta mucho más perder", dijo.

Todos los jugadores disponibles

El técnico de Torrent podrá contar con todos los futbolistas del primer equipo para afrontar este duro encuentro y, además, Jérémy Guillemenot ha regresado de la concentración con la selección suiza sub-20. Seligrat dijo lo siguiente: "Tengo toda la plantilla disponible. Guillemenot ha llegado hoy y ha hecho un único entrenamiento en dos semanas. Esta semana ha competido y ha tenido poca recuperación, pero si lo creemos conveniente está en condiciones de jugar".