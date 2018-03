Entrevista Leandro Montagud: "Sentirte querido ayuda a que todo salga mejor"

Desde Wilfred hasta Imanol, pasando por José Fuentes. La portería del Villanovense ha tenidos múltiples dueños durante los últimos años. Al igual que el propio equipo, unos fueron noticia por la buena actuación del meta, y otros se recordarán por el motivo contrario. De hecho, una buena forma de medir las constantes vitales del equipo extremeño a lo largo de las temporadas es medir la calidad de su guardameta. En las temporadas 14/15, con José Fuentes y Álvaro Ratón en portería, y 16/17, con Wilfred, el Villanovense alcanzó el playoff de ascenso a la Liga 1|2|3, y las actuaciones en portería fueron memorables.

La llave del candado serón en esta presente temporada la tiene Leandro Montagud, a quien algunos catalogan como "El mejor portero que ha pasado por Villanueva". Aunque no entraremos en debate por la veracidad de esta categoría, es totalmente innegable que el guardameta valenciano es uno de los principales responsables de la buena situación del Villanovense, habiendo salvado en múltiples ocasiones varios puntos con sus intervenciones. Los que sigan la actualidad del grupo IV recordarán sus actuaciones ante el Betis Deportivo, Cartagena, Badajoz o Écija, entre otros. Tanto si es un "mano a mano" como si se requiere una "estirada", el portero ha demostrado su valía y ha hecho justicia a su trayectoria por segunda división.

Pregunta. Para empezar, cuéntanos, ¿cómo te encuentras, tanto físicamente como anímicamente?

Respuesta. La verdad es que estoy en un buen momento de forma, tanto física como mental. Un buen apoyo para vivir esta situación es saber que cuentas con 45 puntos en el casillero. Ahora mismo es una suerte estar así para disfrutar de las siete jornadas restantes y poder, así, mirar hacia arriba.

P. Para los que no te conozcan, Leandro, ¿qué te atrajo del Villanovense para unirte al proyecto?

R. El pasado año fue difícil para mí. Salí de León tras haber superado una complicada lesión. Iván Ania habló personalmente conmigo, me comentó el cuerpo técnico que iba a acompañarle en Villanueva y, la verdad, me convenció el proyecto que se estaba formando. En el momento me transmitió mucha confianza.

P. ¿Cómo fue el proceso de recuperación de la lesión? No es sencillo resurgir y volver al 100%. ¿Cómo está afectando este año a tu carrera futbolística?

R. Como bien sabe cualquier jugador de fútbol, tener una lesión de tal gravedad es de las peores cosas que te puede pasar. Ante ella solo existen dos maneras de actuar. Una de ellas es estar pensando que recaerás y entrar en un bucle del que es difícil salir. La otra es trabajar y afrontar el fútbol con más ganas que antes si cabe. Yo opté por la segunda y, como es lógico, me ayudó a ganar confianza. Tras pasar varios meses apartado de los terrenos de juego, este año está siendo muy importante en mi carrera futbolística.

P. En el último partido en casa vimos cómo la afición del Villanovense coreaba tu nombre. ¿Qué sentiste? ¿Qué significa esto para ese Leandro de la temporada pasada?

R. Ese es uno de los motivos por los que decía que este año está siendo muy importante para mí. Cuando te sientes querido en un club, cualquier detalle ayuda a que todo salga mejor. En Villanueva esa unión entre equipo y afición es casi palpable, y es algo que he de agradecer.

P. Aunque cualquiera que haya asistido a un partido del Villanovense sabe cómo eres, ¿cómo te describirías como portero?

R. La verdad es que rara vez he pensado en ello, nunca me habían hecho esa pregunta. He de reconocer que me gusta jugar con los pies, y bajo palos no soy malo -dijo entre risas-. Lo que más intento es transmitir confianza al equipo, cosa que considero fundamental.

P. Es cierto que para un portero, y sobre todo en estas categorías, es difícil abrirse hueco. Tú lo has conseguido y eres el foco de las miradas. ¿Cómo crees que has convertido en pieza clave del Villanovense?

R. Desde la humildad intento aportar siempre mi granito de arena. Lo más importante es el trabajo de lunes a sábado, aunque suene a tópico. La sintonía con Fabián, el entrenador de porteros, Joaquín y Cano, los porteros suplentes, es perfecta, y esto solo se consigue con trabajo diario. De hecho, existe una competencia sana con la que nos beneficiamos los cuatro sin ninguna duda.

P. 19 partidos de 31 con la portería a cero... ¿Qué se hace para conseguir esto? ¿Cómo se mentaliza Leandro Montagud antes de cada partido?

R. El único secreto es el trabajo en equipo. La forma de jugar que Iván Ania impone al equipo ayuda a que nos creen muy pocas ocasiones, por lo que el portero debe mantener la concentración para solventar las ocasiones de las que goce el rival. Presionamos desde arriba y, la verdad, los defensas tienen un nivel alto para lo que se busca en la categoría.

P. El Villanovense, con 45 puntos, parece haber alcanzado el objetivo que se marcó a principio de temporada. ¿Cómo se vive este momento? ¿Es optimista el vestuario y apunta a metas más altas?

R. En esta categoría, y una vez conseguido el objetivo, se debe mirar siempre hacia arriba, sobre todo habiendo alcanzado los famosos 45 puntos. No obstante, lo único que tenemos en mente siempre es el partido de la semana siguiente, aunque sin perder de vista la Copa del Rey.

P. Desde principio de temporada el Villanovense renovó su plantilla casi al completo. ¿Con quién has entablado más relación, tanto dentro como fuera del campo?

R. Con los que más relación tuve al principio eran Kamal, Javi Barrio y Xavi, pero a día de hoy me quedo con cualquiera. Como decía antes, el proyecto me convenció desde el principio, ya que se creó un grupo de futbolistas muy bueno, que desembocó en una auténtica plantilla de compañeros y amigos que se sacrifican los unos por los otros.

P. Para finalizar hablemos de pasado y futuro. Te hemos visto pisar campos de Segunda y Segunda B. Cuéntanos, si puedes, ¿cómo se plantea el futuro para Leandro Montagud?

R. Ahora mismo solo estoy centrado en disfrutar, día a día, de los entrenamientos y partidos, y no pensar más allá de la siguiente jornada. Esa es mi meta. Así me ha ido bien, de momento, y ojalá siga así, toquemos madera. Lo único que quiero es seguir creciendo como portero.