Previa Mérida - Recreativo de Huelva: tic, tac

En plena Semana Santa como nos encontramos, por las mentes de los más carnavaleros aún rondaran ciertos pasodobles de la fiesta que tiene lugar cada febrero. Todos recordarán la temática de la comparsa que el gaditano Tino Tovar ha presentado este 2018 al COAC, y reconocerán que es aplicable a cualquier aspecto de la vida sin distinción: este autor eligió el tiempo como asunto a tratar en el concurso gaditano que cada año reúne a decenas comparsas, chirigotas y demás agrupaciones. Una de las frases que más se repite en la boca de estos apasionados del Carnaval puede ser aquella de “necesito saber que es importante, lo necesito saber urgentemente que ya después tal vez sea tarde”.

Pues bien, ni emeritenses ni onubenses necesitan ya que nadie les diga a estas alturas de la trigésima segunda jornada qué es lo importante, pero lo que sí les urge es conseguirlo cuanto antes puesto que después, tal vez, sea tarde. 7 jornadas, 21 puntos en juego y un único objetivo no sólo para estas dos escuadras que el sábado se verán las caras en el Romano, sino para la mitad de participantes del grupo IV que aún se encuentran en ascuas en plenas Pascuas.

Evitar sufrimientos

A pesar de la tremenda crisis deportiva que el club romano sufrió desde la llegada de Loren a finales de 2017 hasta su marcha tras la vigesimonovena jornada, los 4 (de 6) últimos puntos sumados unidos al buen juego que la escuadra blanquinegra muestra en el verde han provocado un cambio radical en las expectativas emeritenses: de empezar a asumir el descenso a Tercera a poder sentenciar en esta jornada gran parte de la salvación. De conseguir los 3 puntos, el Mérida se colocaría con 41 a falta de 6 encuentros entre los que se encuentran enfrentamientos directos a domicilio contra El Ejido y Córdoba B y los derbis en casa ante Villanovense y Extremadura. Volverán a estar disponibles Santi Villa, Iván Aguilar y Román Golobart tras haber cumplido ciclo de amonestaciones, los dos primeros, y roja directa con 2 partidos de suspensión, el tercero. No es probable que el lateral izquierdo Kike Pina entre en convocatoria debido a la lesión muscular que sufriera ante el Linense.

Sin embargo, también hay que mirar la otra cara de la moneda, puesto que perder en el Romano no es imposible, y una derrota en campo propio a estas alturas supondría un duro golpe al equipo ya que, visto el panorama que se presenta este año en el grupo IV, cualquier muestra de debilidad traducida en puntos es aprovechada por prácticamente todos los contrincantes. Con el objetivo de evitar sufrimientos a finales de temporada además de para lograr un colchón en el que poder caer en caso de futuras derrotas, de nuevo el club emeritense ha realizado un reclamo a la afición en forma de promoción de entradas. Esta vez, la entrada única es de 5€, pero cualquier abonado podrá llevar un máximo ilimitado de acompañantes a 3€.

Enmendar el camino

El Recreativo de Huelva, por su parte, comenzó el proceso de enmiendo el pasado domingo en su feudo gracias a un empate ante el sorprendente Villanovense de Iván Ania. No obstante, parece que esto no fue suficiente para su entrenador, César Negredo, ‘rajó’ de sus jugadores diciendo que "tras 31 jornadas, hay jugadores que aún no saben competir". La sucesión de tres derrotas intercaladas por una victoria y el empate ya mencionado en las últimas 5 jornadas han colocado al equipo onubense en una comprometida situación clasificatoria a tan solo dos puntos del playout y a tres del descenso. El de los romanos será el primer enfrentamiento directo de los 5 que le quedan hasta final de curso: Córdoba B, San Fernando, Las Palmas Atlético y Jumilla.

El Decano quiere devolverle la confianza que el Ayuntamiento de su ciudad depositó en ellos al asumir los casi 7 millones y medio de deuda con Hacienda habiéndose amparado en la categoría de Bien de Interés Cultural. Ganar los tres partidos de casa puede no ser suficiente para lograr el objetivo puesto que, en caso de que así fuese, se colocaría con 45 puntos, pero el hecho de que se trate de encuentros ante máximos rivales dificulta aún más este fin. Es por ello que los albiazules quieren ir rascando puntitos a domicilio que puedan prevenir el desastre. No viajará Gorka Santamaría, quien cumplirá su segundo partido de sanción, pero sí que lo hará Diego Jiménez puesto que ya ha cumplido ciclo.

Antecedentes

En la temporada pasada, Mérida y Recre se vieron las caras por última vez en unas fechas muy parecidas a las actuales. Entonces, el encuentro se disputó un 8 de abril correspondiente a la jornada 33, pero la situación era completamente diferente. Para empezar, el partido tuvo lugar en el Nuevo Colombino, pero eso no es lo más importante.El Mérida tenía oportunidades muy reales de asaltar los puestos de playoff, pero el Recreativo, que estaba colocado con 41 puntos a una distancia de 5 y 8 del playout y del descenso, respectivamente, no le puso las cosas nada fácil a los romanos, quienes vieron cómo les empataban a 1 en el último minuto de un partido que no pudieron cerrar antes… o que algunos no quisieron hacerlo.

Posibles onces iniciales