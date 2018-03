La defensa de cinco jugadores no ha dado resultados

Google Plus

Fabri González llegó en invierno tras la destitución de Curro Torres con el objetivo de salvar a un equipo que había firmado una muy mala primera mitad de la temporada en LaLiga 1|2|3.

El conocido como entrenador de los ascensos llegaba al Lorca CF con una idea de juego muy distinta a la que Curro Torres había estado desplegando sobre el césped del Francisco Artés Carrasco cada fin de semana.

Su conocido estilo ultradefensivo impregnó en el plan de los lorquinos que recurrieron a este sistema para poder asegurar puntos cada jornada. Sin embargo, aún no ha dado señas de funcionar.

Son ya 16 jornadas consecutivas en las que no han conseguido sumar, y esa propuesta de cinco defensas no parece terminar de ser la correcta. Es cierto que ha dado puntos frente a equipos muy importantes como Cádiz y Sporting de Gijón, pero los tres puntos siguen sin sumarse en el casillero de los lorquinos y el Sevilla Atlético ya llama a la puerta tras ganar al Real Zaragoza con un resultado de 1-0. En el último partido ante el CD Tenerife, los defensores no tuvieron su mejor día y recibieron el primer gol en el minuto seis de partido.

Fabri González podrá seguir experimentando cosas nuevas en las diez jornadas restantes de competición. En el próximo partido ante un rival especial, podría cambiar las caras del terreno de juego en busca de conseguir un resultado positivo por primera vez desde que está al mando del equipo.

La situación del equipo parece incontrolable y están abocados a caer de nuevo al pozo de la Segunda División B tras un año en el fútbol profesional con un proyecto que no se gestionó de la manera debida para hacer algo bonito e importante con el fútbol de la Ciudad del Sol.