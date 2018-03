Una Semana Santa amarga para los internacionales del Sevilla

Google Plus

Durante los primeros días de la Semana Santa, pocos jugadores internacionales del Sevilla han participado con su selección en los amistosos disputados en estas fechas. Ni el domingo de ramos ni el lunes santo se disputó partidos dónde no había ningún jugador del equipo nervionense. Lo contrario al martes santo, que sí se produjo algunos partidos cuya selección está en sus filas algunos jugadores del conjunto hispalense.

Uno de los partidos con más expectación de todos los partidos amistosos de la semana era el que se disputó en el Estadio Wanda Metropolitano España-Argentina, que se saldó con una histórica goleada de 6-1. El seleccionador argentino Sampaoli contó desde el inicio del encuentro con el mediocentro Éver Banega, que disputó 62 minutos cuando el combinado argentino ya perdía por 4-1 siendo sustituido por Pablo Pérez. Otro de los pilares del Sevilla de Montella también dispuso de minutos en el partido, Gabriel Mercado entró en los terrenos de juego en el minuto 62 sustituyendo a Bustos. Casualmente, ambos jugadores no coincidieron dentro del terreno de juego durante los 90 minutos, pues cuando se fue uno, entró el otro.

Otro de los partidos amistosos que podía haber contado con presencia sevillista es la que se disputó en el Kretovsky Stadium ruso. Los franceses derrotaron a los rusos por 3-1, pero el delantero Ben Yedder no tuvo la oportunidad de entrar en los terrenos de juego para sumar su segunda internacionalidad con el país vecino. Al igual que Muriel con Colombia, cuyo país se midió a Australia y no pudieron pasar del empate a cero. El delantero del Sevilla tampoco sumó minutos con su país, cosa que sí hizo el ex jugador de los rojiblancos, Carlos Bacca.

Quién sí dispuso de minutos fue el lateral del Sevilla, Miguel Layún, que entró nada más empezar la segunda parte del encuentro de su selección sustituyendo a Rodolfo Pizarro, pero no pudo evitar la derrota de México frente a Croacia, con gol del ex sevillista Ivan Rakitic. El único internacional del Sevilla que jugó los 90 minutos de su partido fue Simon Kjaer, el central participó en el empato a cero de Dinamarca contra Chile en el Aalborg Portland Park.

Pero no sólo participaron los jugadores del primer equipo. Juan Berrocal y Alejandro Pozo fueron titulares en la amarga derrota española ante los franceses impidiendo clasificarse para el campeonato de Europa Sub-19. Un día amargo para los sevillistas internacionales que acaban con su periplo de partidos amistosos para regresar a la capital hispalense y preparar el partido del próximo sábado frente al Barcelona.