Las lesiones se ceban con el Almería

A tan sólo 10 jornadas de terminar la temporada, el Almería se encuentra hoy en una de sus situaciones más delicadas. No sólo porque cosechan tres derrotas consecutivas, sino porque algunas piezas importantes del conjunto indálico pasarán este último tramo de campaña en la enfermería. Ante esta situación, Alcaraz deberá replantearse todo: nuevas tácticas, nuevas alineaciones, entre otros.

La reciente rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha de Fran Rodríguez (seis meses de baja) y una micro rotura fibrilar en el bíceps femoral de Joaquín (un mes de baja), contrasta la buena situación médica que afrontaba la plantilla en estas últimas jornadas. Tras haber recuperado a Owona, Morcillo y Tino Costa, entre otros, estas dos lesiones, sumadas a la de Mandi (baja el resto de temporada) vuelven a azotar los planes de Lucas Alcaraz, que ya comienza a acostumbrarse.

Vulnerabilidad en defensa

Sin duda alguna, las pérdidas de Joaquín y Fran obligan a cambiar el esquema defensivo, tan vulnerable estas últimas jornadas. Alcaraz puede continuar utilizando la defensa de cinco, con Owona, Morcillo y Trujillo en lugar de Joaquín, pero claro está que el equipo perdería poderío aéreo y jerarquía. Sin embargo, la incorporación de Trujillo al once podría aportar también experiencia para esta últimas y decisivas jornadas.

Como carrilero izquierdo seguiría Pervis Estupiñán, asentado en el once titular, pero la pérdida de Fran supone un cambio obligado en la banda derecha. El lateral español se había ganado la titularidad en estas últimas jornadas a costa del italiano Marco Motta, que será el escogido para cubrir esa banda derecha. Con dicha pérdida, el conjunto almeriense pierde velocidad y brillantez, pero todos sabemos que a un tipo como Marco Motta le sobra experiencia para jugar en este tipo de posición.

Centro del campo y delantera

El centro del campo continuará igual. Con Sulayman y Rubén Alcaraz como “titularísimos”, el técnico puede respirar tranquilo. Además, con la vuelta de Tino Costa a los entrenamientos, Lucas dispone de un gran repertorio para suplir cualquier baja: Lass, Verza, Callejón…

En cuanto a la delantera se refiere, no se puede destacar ninguna situación crítica. A pesar de la escasez goleadora, Alcaraz no se puede quejar de la disponibilidad de sus jugadores. Con Pozo como pieza clave, Gaspar, Soleri y Caballero deberán pelear por un puesto en el once titular.