Andrés mantén viva la llama

Hace unos años, en la cumbre futbolística del Pep Team, nos preguntábamos si aquel tridente de `locos bajitos´ formado por Iniesta-Xavi-Messi era el mejor que se había visto en las épocas doradas de este deporte.

En la cuna de Frank Rijkaard se comenzaron a formar unos jóvenes que, entre tantas estrellas, quisieron modernizar el fútbol con un don especial, el de domar la pelota. Y es que hacía mucho tiempo que en Can Barça no se trataba al cuero de una manera especial, no se le daba el protagonismo que en su día acentuó el maestro Johan Cruyff, no se le consideraba la mejor arma para vencer en las batallas. Poco a poco fueron potenciando las habilidades extraordinarias adquiridas en su escuela, La Masia.

Josep Guardiola consiguió reunirles para llevar a cabo la misión del maestro Johan: ganar disfrutando. Xavi se consagró como el cerebro del vestuario, como el jefe que portaba la llave de las transiciones defensa-ataque como si de una sinfonía de Beethoven se tratase, alterando el ritmo del partido a su antojo, estableciendo una pausa en el tiempo a la misma vez que controlaba el mapa del terreno de juego en su cabeza. A su lado, Iniesta. Su amigo inseparable, su mejor compañero de trabajo, el oxígeno extra que le hacía brillar durante 90 minutos.

Por delante, Leo Messi. Su complemento perfecto, su mejor actor de película, su diamante más preciado. Hablaban un idioma diferente del que todos conocemos, congeniaban tan fácil que sorprendía, intuían el pase que nadie veía, dotaban de calidad a todos aquellos que les rodeaban. El mundo así le reconoció en la gala del FIFA Ballon D´or 2010 siendo los tres únicos finalistas canteranos de un mismo club, un hito que marcó un antes y un después en la historia del fútbol, una imagen de orgullo para unos colores y un privilegio al alcance de muy pocos.

Todos se preguntaban qué serían los unos sin los otros, quiénes serían los sustitutos (si los hubiese), qué rumbo seguiría la filosofía que tanto les había dado. Asistencias decisivas, brillantes triangulaciones, exquisitos pases, emblemáticos golazos. Xavi cedió su trono tras 869 partidos, después de una colección de exhibiciones que aún perduran en la memoria de los aficionados, después de conseguir todo lo posible, después de ser el número uno en números. Andrés Iniesta, el actual y vitalicio Rey, también desea coronar su legado con un triplete de títulos, aunque con un pequeño matiz, y es que su magia está muy presente en ese dúo de bajitos aún en activo, junto a Leo Messi. En su mano está poder seguir maravillando, ambos pueden seguir alargando una estela insuperable e infinita de obras de arte, que les ha hecho destacar hasta en sus días más oscuros.

Ambos se mejoran, ambos disfrutan acariciando el balón y persiguiendo objetivos que engrandecen su figura. Ambos pueden seguir poniendo los pelos de punta a los aficionados, ambos pueden seguir reviviendo momentos únicos. Por ello, la afición pide de corazón Leo, salva al Rey Andrés, que vuestro imperio siga creciendo bajo la mirada de todo el mundo, que vuestra magia siga recorriendo galaxias, que vuestro mejor ejemplo sea el de mantener viva una llama que jamás se volverá a ver, y que nunca se podrá apagar.