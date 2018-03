Previa Girona FC - Levante UD: rumbo a Europa

El Girona se mide al Levante mañana a las 13:00 en Montilivi. Partido entre recién ascendidos, los dos mejores de la temporada pasada en segunda, pero que ahora mismo atraviesan situaciones muy distintas. Los de Machín se han ganado a pulso el título de equipo revelación de la temporada al estar inmersos en la lucha por Europa. El conjunto granota, como es normal en un equipo que acaba de subir, lucha por la salvación.

Europa entre ceja y ceja

Lo que parecía impensable es ahora una realidad. Lo que parecía un sueño de los más optimistas ha pasado a ser un objetivo muy en serio. Lo que parecía ambición desmesurada es hoy en día algo que parece hasta fácil. Y es que el Girona está a muy poco de saltar por encima de los pirineos y plantarse en Nyon el próximo mes de agosto.

El partido contra el Levante es una gran oportunidad para seguir trabajando en este sueño. Los de Machín se enfrentan a un rival teóricamente inferior, que lucha por la salvación. Un rival al que siguieron el año pasado en una espectacular campaña en segunda y al que ahora ven en la lejanía por el retrovisor.

Si los rojiblancos cumplen con su papel de favorito escalarían, provisionalmente, hasta la sexta plaza. El golpe de gracia puede llegar el mismo sábado a las 20:45. El Sevilla, que defiende dicha plaza, se enfrenta al Barcelona de Valverde. Un papelón para los de Montella, que se juegan una plaza Europea ante un intratable líder. Si no logran sumar nada ante el gigante azulgrana, algo que parece muy probable, le servirían en bandeja la sexta plaza al Girona.

Paco López y la resurrección levantina

El conjunto granota, por su parte, está en uno de sus mejores momentos esta temporada, a pesar de lo que indica la clasificación. Paco López ha revolucionado al equipo y ha logrado dos victorias en dos partidos. El valenciano se estrenó con una victoria 0-1en Getafe y la semana siguiente tumbó al Eibar con un 2-1 en el Ciutat de Valencia.

Estos seis puntos les han valido a los granotas para alejarse de Las Palmas y Deportivo, que antes de la llegada del técnico asturiano acechaban peligrosamente. Ahora la diferencia es de seis puntos, que podrían incrementarse con un buen resultado en Montilivi dados los difíciles partidos de sus rivales. El Deportivo recibe al Atlético y Las Palmas visita el Bernabeu.

Buena racha en casa

Los de Pablo Machín están intratables en casa, y esperan seguir con su racha ante un rival teóricamente inferior. Los catalanes llevan nada menos que seis victorias consecutivas en Montilivi, algo que solo han conseguido Sevilla y Barcelona esta temporada. Sin embargo, la racha gerundense tiene, si cabe, aún más mérito al haber marcado 15 goles y, sobre todo, no haber encajado ninguno.

A esto se le suma el mal rendimiento del Levante fuera de casa, donde solo ha ganado dos partidos de los 14 que ha disputado. Se llevaron los tres puntos de Gran Canaria en la jornada 12 y lo volvieron a hacer en Getafe hace dos jornadas. El resto de partidos se dividen en seis empates y seis derrotas. Estadísticas así dan lugar al optimismo en las gradas de Montilivi, donde ya empiezan a ver más allá de los Pirineos.

Precedentes

El último partido disputado entre ambos equipos no es de buen recuerdo para los catalanes. Un empate a un gol en el Ciutat de València dio el pase a octavos de la copa del rey a los granotas, que se habían impuesto en Montilivi por 0-2. Donde los de Machín sí sacaron un resultado positivo fue en la primera vuelta, cuando se impusieron 1-2 en el Ciutat.

El año pasado también se enfrentaron, pero en segunda división. En casa se impuso el Girona 2-1, resultado que se repitió en el Ciutat pero con distinto ganador. Antes de eso se habían enfrentado en 2010 con un contundente 0-4 de los granotas en Montilivi, pero ha llovido mucho desde entonces y el Girona es un equipo muy distinto.

Convocatorias

El Girona FC no ha hecho pública la convocatoria, como es habitual cuando juega en casa. Machín tiene las bajas de Carles Planas y Olunga por lesión, sin embargo, estas bajas no condicionarán mucho su once inicial ya que no suelen disputar muchos minutos. La que sí obligará a hacer cambios es la baja de Mojica, un fijo en banda izquierda, por sanción. También es duda el portero Bono, pero todo apunta a que llegará.

El Levante UD sí ha dado a conocer su convocatoria y ha anunciado que Paco López ha decidido llevarse a estos 19 jugadores a Girona: Iván Villar, Rober Pier, Chema, Sadiku, Lerma, Roger, Bardhi, Morales, Coke, Oier, Ivi, Postigo, Cabaco, Pedro López, Boateng, Jason, Campaña y Shaq Moore.

Posibles alineaciones